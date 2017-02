"Nosotros siempre queremos seguir mejorando"

Tras la gira de tres juegos fuera de Corrientes, el base de San Martín, Lucas Faggiano sostuvo, "teníamos una gira dura y ganamos dos de tres, que es muy positivo". Además agregó, "nosotros siempre queremos seguir mejorando, a pesar de que tenemos la idea clara, sabemos a lo que jugamos".

El récord de San Martín en este 2017 es 6-3, con el que ratifica su posición de líder de la Conferencia Norte. Libertad fue la última víctima de un equipo que, cuando esta una buena noche, se hace muy duro para cualquiera, tal como lo expresó Lucas Faggiano en una entrevista con Básquet Plus. También se refirió a la importancia de ganar de visitante y a las virtudes de San Martín.



- Más allá del que partido de anoche contra Libertad fue muy parejo, me dio la sensación de que siempre tuvieron la iniciativa...



Es un poco la idea de Sebastián González y de lo que tratamos de hacer como equipo: plantar un juego agresivo desde el comienzo. Obviamente que por momentos se puede y por otros no, pero nosotros tratamos de mantener esa agresividad que anoche nos permitió sacar 10 puntos en el tecer cuarto. En el primer tiempo fue parejo, pero en el tercer parcial sacamos 10 puntos con un par de acciones y a partir de ahí, si bien ellos se acercaron, pudimos ir manejando el partido.



- En esta gira metieron dos victorias en tres partidos, algo muy importante si se tiene en cuenta que hoy en día todas las localías son fuertes.



Nosotros hace 15 días fuimos a Santiago y perdimos los dos, uno en suplementario y el otro nos ganó bien Quimsa. Antes habíamos perdido en Formosa. Queríamos ganar, sabemos que no es fácil, pero los equipos que pueden obtener un triunfo de visitante y después ratificarlo en casa, son los que terminan escalando y haciendo una diferencia en la tabla. Teníamos una gira dura y ganamos dos de tres, que es muy positivo. Y además en el que perdimos, lo hicimos en la última pelota; les habíamos sacado 18 puntos y perdimos el juego cuando dejamos escapar esa diferencia. Pero bueno, la gira sigue siendo muy positiva y estamos muy contentos.



- Son un equipo muy consolidado, en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer desde el primer día y esa es una de las claves de lo que rescato con respecto a lo que están haciendo ustedes. ¿Qué creés que eso eso que necesitan mejorar? Porque me parece que son un equipo al que no le falta demasiado para terminar de afianzarse como tal.



Tuvimos la suerte de amoldarnos rápido, que también fue consecuencia del trabajo nuestro. Rápidamente entendimos la idea de Seba y entre los jugadores nos complementamos muy bien. Sabemos lo que tenemos que hacer para que el jugador de al lado se sienta bien, se sienta con confianza. Entonces de entrada esa química se dio, que muchas veces no pasa. La pudimos mantener siendo regulares, pero siempre cabe la frase de que todavía falta mucho. Es una realidad, parece de cassette, pero falta mucho. Nosotros siempre queremos seguir mejorando, a pesar de que tenemos la idea clara, sabemos a lo que jugamos, no somos un equipo egoísta. Pero también sabemos que el resto de los equipos se van poniendo cada vez más firmes; Instituto está pasando por un gran momento, Quimsa ha hecho cambios y se va a poner bien. Estudiantes de Concordia está muy firme de entrada en nuestra zona. Son grandes equipos contra los que tenemos que competir y queremos seguir por este camino, ajustando detalles para llegar a nuestra mejor versión, que todavía no sé cuál es. Ojalá que estemos lejos de ella y la encontremos en los playoffs.



- Tuvieron mucha efectividad y como consecuencia de las variantes que tienen me da la sensación de que San Martín es un equipo que, en una buena noche, es muy difícil bajarlo.



Por eso, partimos de la agresividad en la defensa, que es lo que nos pide el entrenador. A partir de ahí sale nuestro mejor juego, en donde todos se sienten protagonistas y hay cinco jugadores que promedian doble dígito. Sabemos que eso es difícil para el equipo rival, porque no se puede enfocar en uno o dos jugadores, sino en varios. Eso es muy bueno y nosotros nos sentimos cómodos con esa forma de jugar, tanto con el estilo de juego como con el compañero de al lado. Tenemos bien tomada la idea y cuando la podemos ejecutar somos un equipo que se pone peligroso.



Fuente: Basquet Plus



