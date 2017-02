San Martín abrió la semana pensando en Hispano

El plantel de San Martín de Corrientes regresó ayer a los entrenamientos con vistas a tres encuentros que se aproximan en el “Fortín Rojinegro”, importantes en la continuidad de esta segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo “rojinegro” se mantiene como líder de la Conferencia Norte (récord 23-9) comenzó su agenda semanal de trabajos pensando en su objetivo inmediato, el juego de local del próximo jueves ante Hispano Americano de Río Gallegos (9º en la Conferencia Sur, 10-23), desde las 21:30 hs.



Será la primera de las presentaciones de San Martín en esta seguidilla como local que comenzará a cerrar el mes de febrero. El domingo 19 recibirá a Atenas de Córdoba (9º en el Norte, 11-20) y el miércoles 22 hará lo propio ante Quilmes de Mar del Plata (8º en el Sur, 14-19), en uno de los encuentros televisados de la próxima semana de la LNB.



Los dirigidos por Sebastián González cumplieron con la práctica matutina que se inició en el gimnasio y siguió con trabajos técnico-tácticos en el estadio. Esa rutina se repetirá hoy y en la jornada del miércoles habrá dos turnos en la previa del juego ante Hispano. San Martín viene de una gira visitante de tres juegos, donde alcanzó dos victorias y un traspié. En la ciudad de Córdoba venció a Atenas por 87-75 y cayó agónicamente ante Instituto por 85-83. Asimismo, cerró el periplo en Sunchales, venciendo a Libertad por 80-72.



En cuanto a los jugadores, en la gira volvió a suma minutos el pivote juninense Damián Tintorelli tras recuperarse de su desgarro en los gemelos, pero sufrió de una torcedura de tobillo (esguince leve) el cubano Reynaldo García Zamora, perdiéndose los juegos ante Instituto y Libertad y que trabaja en forma diferenciada para regresar en el próximo compromiso.



Venta de entradas



La dirigencia del Club San Martín de Corrientes informa que comenzó la venta de entradas Generales y Plateas para el encuentro de la LNB, recibiendo a Hispano Americano (jueves 16 de febrero a las 21:30). Las mismas podrán adquirirlas en la Secretaría del Club–en horario comercial y hasta la hora del partido-. Los valores de las entradas son las siguientes:



GENERALES

Socios Anticipadas GRATIS

Socios en Boleterías $ 40

No socios $ 40

PLATEAS

Socios $ 50

No Socios $100

Los interesados podrán visitarnos en la Secretaría del Club, ubicada en calle Salta 1.399 (esquina Moreno).



Agenda de febrero



Jueves 16 de febrero – 21:30 (L) vs Hispano Americano

Domingo 19 de febrero – 21:30 (L) vs Atenas de Córdoba

Miércoles 22 de febrero – 21 (L) vs Quilmes MdP (TV por TyC Sports)

Martes 28 de febrero – 21 (V) vs Echagüe de Paraná



