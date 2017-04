“Se vienen partidos seguidos, tenemos que estar enfocados”

Tras una nueva victoria como local (77-65, vs Libertad de Sunchales), el entrenador Sebastián González analizó el juego en el “Fortín Rojinegro” y el presente de San Martín de Corrientes.

“Por momentos no tuvimos las variantes que llegamos a tener en otros juegos. Ante Libertad tuvimos que trabajar en otros aspectos que aparece en estos partidos, porque repito, son como finales para muchos equipos y si bien todavía quedan 12 partidos, muchos de los equipos se están jugando cosas importantes”, dijo el coach cordobés.



Y agregó al respecto: “Ofensivamente no tuvimos tan cómodos en el comienzo, pero tuvimos mayor eficacia en el segundo tiempo lo que nos dio algunas variantes. Quizás no tuvimos tan fluidos, porque tuvimos una buena noche de Reynaldo García con sus penetraciones pero no teníamos variantes ofensivas. Cuando metimos dos o tres tiros seguidos pudimos abrir el juego y sabemos que pueden darse partidos así. Todos se están jugando algo, una entrada a playoffs, Libertad se está jugando para estar en la postemporada, está al límite entonces se juega duro, fuerte, con bloqueos difíciles y tenemos que tomar esto como para saber sacar adelante un partido. Felicito al equipo en general por la defensa que hizo todo el partido y cumplir con el objetivo de dejar a Libertad en menos de 70 puntos”.



Sobre la ausencia del norteamericano Jeremiah Wood (se recupera de un esguince leve de tobillo derecho), “Seba” González dijo: “Wood es nuestro máximo goleador, pero si no puede jugar los más importante pasa a ser los jugadores que entran a la cancha. No sé como hubiera sido con Wood, lo que sé es que Lucas González y junto a Damián (por Tintorelli) y tuvieron un buen desempeño. Ahora Wood está trabajando para recuperarse y estar lo antes posible”.



San Martín mejoró su juego en el segundo tiempo y el entrenador lo vio así: “Cuando comenzas a meterla en partidos así hace que se te abran otros caminos y que la defensa de ellos tenga que ir cambiando, por suerte nosotros fuimos inteligentes y en un momento dado la pudimos atacar mejor, más tranquilos y en la defensa en zona que propuso Libertad la pudimos resolver. En el primer tiempo no tuvimos ni la cantidad de triples habituales ni la efectividad normal (NdR: 1-6 en triples) y cuando aparecieron varios triples juntos lo que haces es darte variantes de juego, pero sabemos que siempre contamos con eso, para abrir partidos así”.



Para cerrar, González anticipó lo que se viene: “La frecuencia de los minutos de jugadores en cancha lo pudimos hacer bastante bien, se viene más partidos seguidos y por eso tenemos que estar enfocados. Ahora hay que disfrutar, ya se viene Quilmes, después Olímpico y son juegos importantes, después nos pondremos a pensar en Regatas”.



