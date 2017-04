“Cuando las cosas no nos salen, uno aparece”

Claro y preciso. “Cuando las cosas no nos salen, uno aparece”, dijo el alero chaqueño Pablo Espinoza tras el importante y sufrido triunfo de Regatas Corrientes sobre Quilmes de Mar del Plata por 81 a 75.

Regatas Corrientes venía de una exigente y larga gira por Bahía Blanca y Mar del Plata, recuperando soldados aunque todavía falta uno (Fernando Martina). Por lo que era importante volver a jugar en casa y ganar. En este sentido una de las figuras del triunfo ante Quilmes de Mar del Plata por 81 a 75, Pablo Espinoza, dijo que “contento porque el equipo respondió bien después la gira que tuvimos y la derrota con Peñarol”. “Lo importante era ganar, para que los dos partidos ganados en la gira (Bahía Basket y Quilmes) sirvan”, siguió remarcado el chaqueño, que fue doble figura y goleador del juego con 20 puntos y 11 rebotes.



VARIANTES



Ante el “cervecero” tanto Donald Sims como Paolo Quinteros, figuras del gran presente del “Fantasma”, fueron bien neutralizados, por lo que en el equipo de Gabriel Piccato aparecieron otras vertientes en ofensiva. Al respecto, Espinoza comentó que “si el equipo está completo y bien, y eso que todavía nos falta Fernando (Martina), va a reaccionar de alguna manera, en algún momento. A veces le toca a uno, a veces a otro. Hoy me tocó a mí”. “Es un equipo largo, a todos en algún momento le tocó aparecer y eso es bueno, para no depender tanto de Donald como de Paolo. Eso le pone al equipo tranquilo, ya que cuando las cosas no nos salen, uno aparece”, añadió.



EL SABADO LIBERTAD



Este sábado Regatas estará recibiendo a Libertad, un equipo al que el “Fantasma” ya le ganó en sus anteriores presentaciones: 85 a 94 en Sunchales, 90 a 81 en Corrientes, y 75 a 84 en Sunchales, todos en forma apretada. “Libertad es un equipo totalmente distinto en la segunda fase, así que va a ser un partido difícil. Nosotros tenemos que pensar en hacer las cosas bien”, dijo el alero chaqueño para finalizar.



