San Martín ante Quilmes buscando prolongar su racha de local

San Martín de Corrientes tiene otro compromiso como local, con las mismas pretensiones para encarar como líder absoluto la continuidad de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche desde las 21:30 hs, recibirá a Quilmes de Mar del Plata en el “Fortín Rojinegro”, con el arbitraje de Fernando Sampietro y Jorge Chávez.

Este juego fue reprogramado por la AdC ya que debía jugarse a fines de febrero, pero fue postergado para reordenar el fixture ante la agenda internacional que mantenían algunos equipos argentinos. Será el segundo enfrentamiento entre estos equipos en la presente temporada, con victoria correntina como local (79-70 hace diez días) en el único antecedente. Con este cruce, el historial queda con mínima ventaja para los marplatenses, con 4 victorias contra 2 festejos correntinos.



San Martín es el actual líder de la Conferencia Norte (récord positivo de 32 victorias y 12 derrotas) y tendrá enfrente a los “cerveceros” que marchan séptimos en la Conferencia Sur (récord de 20-25). Después de este juego, San Martín volverá jugar como local el próximo lunes 10 ante Olímpico de La Banda (21:30), como previa del primer duelo correntino de 2017, en la noche del viernes 14 en cancha de Regatas (a las 21, televisado por DirecTV).



El plantel “rojinegro” abrió la semana de compromisos con una victoria como local ante Libertad de Sunchales (el jueves, 77-65), cortando una racha de dos caídas que arrastró de la gira por Mar del Plata y Capital Federal. Los jugadores trabajaron con normalidad salvo el norteamericano Jeremiah Wood que ya no pudo jugar ante Libertad y continúa su recuperación (esguince leve de tobillo derecho).



Venta de entradas



La dirigencia del Club San Martín de Corrientes informa que continúa la venta de entradas Generales y Plateas para el encuentro de la LNB, recibiendo a Quilmes de Mar del Plata (sábado 8 de abril a las 21:30). Las mismas podrán adquirirlas en la Secretaría del Club–en horario comercial y hasta la hora del partido-.

Los valores de las entradas son las siguientes:

GENERALES

Socios Anticipadas GRATIS

Socios en Boleterías $ 40

No socios $ 40

PLATEAS

Socios $ 50

No Socios $100

Los interesados podrán visitarnos en la Secretaría del Club, ubicada en calle Salta 1.399 (esquina Moreno).



Agenda de abril

Sábado 8 de abril – 21:30 (L) vs Quilmes de Mar del Plata

Lunes 10 de abril - 21:30 (L) vs Olímpico de La Banda

Viernes 14 de abril – 21 (V) vs Regatas –por DirecTV-

Lunes 17 de abril – 20 (V) vs Obras Sanitarias

Miércoles 19 de abril – 21:30 (V) vs Argentino de Junín

Viernes 21 de abril – 20 (V) vs Weber Bahía

Miércoles 26 de abril – 21:30 (L) vs Instituto de Córdoba

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

- Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación



