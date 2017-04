Se juega la 2ª fecha del Apertura Femenino

Hoy se jugará parcialmente la segunda fecha del certamen “Apertura” de 1° División que organiza la Comisión Departamental de Básquetbol Femenino de la ABCC.

Serán en dos escenarios, y luego de lo cual la competencia ingresará en un receso por las festividades de Semana Santa, teniéndose previsto su reanudación el domingo 23 de abril. Los juegos, estadios y horarios.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de El Tala:

20:00 hs. El Tala vs. San Fernando

Cancha de Córdoba:

19:00 hs. Malvinas 1536 Viviendas “A” vs. Regatas

20:30 hs. Malvinas 1536 Viviendas “B” vs. Alvear

En tanto el juego Villa San Martín vs. Juventus será reprogramado



