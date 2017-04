Mainoldi: “Lo único positivo fue que ganamos”

Después de una gran primera parte (53-22), San Martín tuvo un bajón importante en la segunda mitad, y el ala pivote Leonardo Mainoldi comentó, “me voy molesto por la sensación que como termina después del primer tiempo que hicimos y un segundo muy malo, lo único positivo que sacó es que ganamos”.

En zona mixta tras la importante victoria de San Martín ante Quilmes de Mar del Plata, que le permite al elenco correntino seguir siendo el mejor de la Conferencia Norte, el ala pivote “rojinegro” Leonardo Mainoldi dejó sus impresiones de un partido muy cambiante, donde se vio dos caras distintas de los dirigidos por Sebastián González.



“Es complicado resumir lo que paso, creo que hicimos lo mejor de la temporada en los primeros 20 minutos, jugamos a una altísima intensidad, presionando, recuperando pelotas, corriendo como el equipo se siente cómodo, y realmente se ve el San Martín que queremos ser, y jugamos una segunda parte que fue lo peor de la temporada, realmente poco más que decir, no hemos estado con dinámica adelante, ellos nos corrieron y anotaron canastas fáciles, anotaron tiros que en la primera parte no anotaron, pero también es parte de la baja intensidad que mostramos en el segundo tiempo, para resumir un poco me voy molesto por la sensación que como termina después del primer tiempo que hicimos y un segundo muy malo y te vas con esa sensación, lo único positivo que sacó es que ganamos, y algunos rivales han perdido y un partido más que sacamos en casa”.



Con respecto a los triples claves que anotó, en un momento del juego, donde Quilmes había quedado a tan solo 4 puntos, Mainoldi sostuvo, “si no hubiese entrado por ahí el final hubiera sido otro pero es una lastima por la primera parte que hicimos un gran trabajo pero en la segunda no es el San Martín que queremos ser, así que obvio que puede haber altibajos, pero un bajón pronunciado tratar de que no se repita, y ahora hay que recuperar, a descansar que en 48 horas volvemos a jugar, así que pensar para adelante viendo los errores que se han cometido, a lo mejor son cosas que han vuelto a pasar en otros partidos, que nos vamos al descanso con una diferencia y en el segundo tiempo no salimos con la misma intensidad, que puede pasar pero no tanto, a lo mejor si hoy perdíamos era un partido de Liga, pero en un playoffs te podes ir a casa por un bajón así”.



En cuanto al siguiente compromiso de San Martín que será mañana ante Ciclista Olímpico de La Banda, el único equipo que le ganó al elenco correntino en el “Fortín”, “Coco” Mainoldi decía, “va a ser durísimo, realmente Olímpico o Instituto que van a ser los cruces, y Olímpico ha sido el único que nos ha ganado y queda esa sensación de demostrar que en casa estamos fuertes, pero hay que tratar de descansar y tratar de armar bien el partido con Olímpico y tratar de demostrar el San Martín de la primera parte”.



Nota: Facundo Mendíaz para despuesdeljuego.com.ar



