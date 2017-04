Se programó la 2ª fecha de la Copa Palacio 2017

La Asociación de Básquet de la Ciudad de Corrientes (ABCC) dio a conocer el cronograma de partidos para el miércoles. Regatas –juega por la Liga Nacional- y San Martín será reprogramado y queda libre Unión Arroyito.

La Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes programó para el miércoles la 2ª fecha de la Copa Palacio con 5 partidos en tres escenarios y con un duelo postergado. Esa noche, Regatas Corrientes recibirá a Ciclista Olímpico de La Banda, lo que obliga a reubicar su partido.



En duelo de ganadores, El Tala recibirá a Córdoba –campeón del Oficial- y Alvear a Sportivo; mientras que Colón se las verá contra Juventus, 1536 Viviendas lo hará ante Frondizi y Hércules debutará ante Pingüinos.



A continuación, el programa de la 2ª fecha:

Miércoles 12 de abril:

Cancha de El Tala:

21:30 El Tala vs. Córdoba

Cancha de Alvear:

21:00 Colón vs. Juventus

22:15 Alvear vs. Sportivo

Cancha de Hércules:

21:00 1536 Viviendas vs. Frondizi

22:15 Hércules vs. Pingüinos

Libre: Arroyito

Regatas vs. San Martín (será reprogramado)



Posiciones:

Alvear 2 puntos, Sportivo 2, Pingüinos 2, El Tala 2, Córdoba 2 y Juventus 2; San Martín 1, Arroyito 1, Regatas 1, 1536 Viviendas 1, Colón 1 y Frondizi 1; Hércules 0.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes