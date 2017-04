Corrientes se alista para el Regional U-17

Lue­go del úl­ti­mo fin de se­ma­na de con­cen­tra­ción, la Se­lec­ción U17 de Co­rrien­tes, que es­tá a car­go de Ger­son Se­quei­ra, ajus­ta de­ta­lles con vis­tas al in­mi­nen­te Re­gio­nal de bás­quet­bol. En el me­dio, ju­gó un amis­to­so an­te su par de Cha­co, ca­yen­do 82-­69.

Al mar­gen del re­sul­ta­do ad­ver­so, fue una bue­na y exi­gen­te prue­ba pa­ra los di­ri­gi­dos por Se­quei­ra, que se­gu­ra­men­te ha­brá to­ma­do no­ta de los erro­res a co­rre­gir en es­tas po­cas ho­ras que res­tan pa­ra la men­cio­na­da com­pe­ten­cia.



Es­te jue­ves, en la ca­pi­tal pro­vin­cial, el plan­tel se vol­ve­rá a jun­tar, en lu­gar y ho­ra­rio a con­fir­mar, don­de el DT ter­mi­na­rá de de­fi­nir los do­ce que re­pre­sen­ta­rán a la pro­vin­cia en el cer­ta­men que nu­clea a las Se­lec­cio­nes del NE­A. El mis­mo se ju­ga­rá el vier­nes 14 y sá­ba­do 15 del ac­tual, en Re­sis­ten­cia (Cha­co). Allí es­ta­rán en jue­go dos bo­le­tos pa­ra el Ar­gen­ti­no de la es­pe­cia­li­dad, a re­a­li­zar­se en San­ta Fe.



Los con­vo­ca­dos pa­ra in­te­grar el equi­po pro­vin­cial U17 fue­ron: Le­o­nar­do So­lís (Ju­ven­tus), Cris­tian Pé­rez (San Mar­tín), Ig­na­cio Fa­rí­as (Co­mu­ni­ca­cio­nes), Jo­a­quín So­sa (Re­ga­tas), Fa­cun­do Gon­zá­lez (Re­ga­tas), Fran­cis­co Mo­ra­les (Co­lón -­ San Jus­to), Fa­bio Gau­to (Re­ga­tas), Fa­cun­do Val­dez (Ju­ven­tus), Ro­lan­do Va­lle­jos (San Mar­tín), Ma­teo Cas­tag­no (Al­ve­ar), An­drés Bo­dach (Re­ga­tas), Ma­xi­mi­lia­no Ve­láz­quez (Re­ga­tas), Agus­tín Pia­sen­ti­ni (Co­mu­ni­ca­cio­nes) y En­zo Al­mei­da (San Mar­tín). En el cuer­po téc­ni­co que en­ca­be­za Ger­son Se­quei­ra es­tán ade­más Car­los Vi­llal­ba (a­sis­ten­te) y Oc­ta­vio Ar­ni­ca (pre­pa­ra­dor fí­si­co).

Programa de partidos:

Viernes 14 de Abril:

18:00 Misiones vs Formosa

20:00 Chaco vs Corrientes

Sábado 15 de Abril:

09:30 Misiones vs Corrientes

11:15 Chaco vs Formosa

18:00 Formosa vs Corrientes

20:00 Chaco vs Misiones



