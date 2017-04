Se juega la 2ª fecha de la Copa Palacio 2017

Se ju­ga­rán es­ta no­che la ma­yo­ría de los par­ti­dos de la se­gun­da fe­cha del tra­di­cio­nal Co­pa Pa­la­cio -­edición 2017-­ que or­ga­ni­za la Aso­cia­ción de Bás­quet­bol de la Ciu­dad de Co­rrien­tes (ABCC).

Increíblemente coin­ci­dien­do con una no­che de pro­gra­ma­ción de Li­ga Na­cio­nal, se dis­pu­ta­rán hoy cin­co en­cuen­tros en tres es­ce­na­rios del bás­quet­bol ca­pi­ta­li­no. El pro­gra­ma com­ple­to de la se­gun­da fe­cha de la Co­pa Pa­la­cio 2017 es el si­guien­te:



Hoy:

Can­cha de El Ta­la:

21:30 El Ta­la vs. Cór­do­ba

Can­cha de Al­ve­ar:

21:00 Co­lón vs. Ju­ven­tus

22:15 Al­ve­ar vs. Spor­ti­vo

Can­cha de Hér­cu­les:

21:00 Malvinas 1536 Vi­vien­das vs. Ar­tu­ro Fron­di­zi

22:15 Hér­cu­les vs. Pin­güi­nos

Que­da­rá li­bre Unión Arro­yi­to y fue re­pro­gra­ma­do el cru­ce Re­ga­tas vs. San Mar­tín. Por otro la­do, des­de la ABCC se anun­ció que no ha­brá pro­gra­ma­cio­nes los dí­as jue­ves, vier­nes y sá­ba­do.



