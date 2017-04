Se jugó la 2ª fecha de la Copa Palacio 2017

En la jornada del miércoles se llevó a cabo la segunda fecha de la Copa Palacio 2017, que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, donde hubo triunfos de Alvear, Córdoba, Juventus, Hércules y 1536 Viviendas.

Se disputaron la ma­yo­ría de los par­ti­dos de la se­gun­da fe­cha del tra­di­cio­nal Co­pa Pa­la­cio -­edición 2017-­ que or­ga­ni­za la Aso­cia­ción de Bás­quet­bol de la Ciu­dad de Co­rrien­tes (ABCC). El único cotejo que será reprogramado es el clásico entre San Martín y Regatas, debido a que el elenco "fantasma" ese mismo día tenía jugó por la Liga Nacional de Básquetbol.



En el "Coliseo Verde", el último campeón del Torneo Oficial 2016, Córdoba superó al elenco local El Tala por un ajustado 82 a 78, y sigue invicto en lo que va del certamen. En el estadio "Martín A. Brisco", al primer turno, Juventus venció al débil Colón por 70 a 52, en tanto que en el cotejo de fondo, el local Alvear derrotó a Sportivo Corrientes por 66 a 55.



En el Polideportivo "Rafael Cañete", abriendo la jornada, Malvinas 1536 Viviendas logró su primera victoria de la tamporada, al derrotar a Frondizi por un contundente 70 a 36. Mientras que en el cotejo de fondo, el local Hércules hizo su presentación en el certamen, con una victoria ante Pingüinos por 81 a 67. En esta fecha, quedo libre Unión Arroyito.



Resultados 2ª fecha:

Colón 52-70 Juventus

El Tala 78-82 Córdoba

Alvear 66-55 Sportivo

1536 Viviendas 70-36 Frondizi

Hércules 81-67 Pingüinos

Reprogramado: Regatas - San Martín

Libre: Unión Arroyito



Próxima fecha (3ª):

Miércoles 19 de abril:

Cancha de Pingüinos:

21:00 Sportivo vs El Tala

22:15 Pingüinos vs Colón

Cancha de Regatas:

21:00 Frondizi vs San Martín

22:15 Regatas vs Córdoba

Cancha de Hércules:

21:00 Juventus vs Unión Arroyito

22:15 Hércules vs Alvear

Libre: 1536 Viviendas



