Cantero: “Regatas nos domino en todo momento”

Tras la dura derrota en el clásico ante Regatas Corrientes por 90 a 65, el base de San Martín, Juan Pablo Cantero hizo su análisis del encuentro, “Regatas nos domino en todo momento, los cuarenta minutos, en ningún momento estuvimos cerca de alguna reacción”.

Golpeado por la contundente caída en el tercer clásico correntino de la temporada, el base de San Martín, Juan Pablo Cantero comenzó diciendo, “es una noche donde el análisis queda afuera, Regatas nos domino en todo momento, los cuarenta minutos, en ningún momento estuvimos cerca de alguna reacción y nada, ahora a pensar en lo que viene, no deja de ser un partido, si duele por que es el clásico, por que para nosotros era importante recuperar el partido que perdimos contra Olímpico en casa, pero ya viajamos, tenemos una gira, obviamente tenemos que hablar entre nosotros para que esto no pase más, no solamente contra Regatas, sino contra cualquier otro equipo, y poder volver a la fuente, lo que nos genero que estemos todo el año arriba y que tengamos ese juego tan vistoso que nos permitió estar ahí”.



En cuanto a la ausencia de Wood, que otra vez no pudo ver acción por un esguince de tobillo, Cantero sostuvo, “hasta ante de Olímpico habíamos jugado cuatro partidos sin Wood y los habíamos ganado, sin dudas es un jugador muy importante para nosotros, donde por ahí descansamos mucho poniéndole la pelota a él, pero ya esto ya no pasa por lo técnico, pasa más por una actitud, de ganas, de mostrar que los dos equipos son muy parejos, y hoy no lo pudimos hacer”.



Sobre las derrotas de San Martín en los últimos partidos, y las victorias que consiguió Estudiantes, su perseguidor en la tabla, en su gira por el Sur, el base “rojinegro” afirmó, “tampoco es tan trágico, no hay que volverse loco, el lunes tenemos un partido importante contra Obras de visitante, y sabemos que tenemos que volver a jugar de la mejor manera y sacarnos de esto, que más allá que duele, va haber un cambio de actitud del equipo y de mentalidad principalmente”.



