San Martín sumó lesionados en el inicio de su gira

El "rojinegro" ayer no pudo contar con Jeremiah Wood por quinto partido consecutivo en la victoria conseguida ante Obras en el "templo del rock" pero Matías Lescano y Juan Pablo Cantero no pudieron terminar el juego. Mañana visita a Argentino de Junín.

Anoche, San Martín le ganó a Obras Sanitarias 84-77 y salió de la racha negativa pero la alegría no pudo ser completa porque el plantel sufrió lesiones que no estaban en los planes; además, sigue esperando por Jeremiah Wood. A la baja –por 5º partido seguido- del extranjero, se le sumó las lesiones de Juan Pablo Cantero y Matías Lescano, quienes no pudieron terminar el partido.



El base entrerriano tuvo una contractura en la planta del pie que lo obligó a sentarse luego de jugar poco más de 6 minutos. Si bien estaba para poder seguir jugando, el entrenador entendió que “por la dinámica que tenía el partido, preferimos no utilizarlo”, según manifestó al programa “Era por abajo” de Radio UNNE esta mañana Sebastián González.



Respecto a la situación del capitán Matías Lescano, quien sufrió un choque contra la cabeza de Fernando Zurbriggen y solo jugó poco más de 10 minutos, el mismo entrenador comentó que “tenía dos dientes quebrados y había otro que se podrían salvar, por eso viaja a Corrientes y lo van a ver ahí. No va a continuar en esta gira, veremos para cuando porque fue bastante fuerte”, sentenció.



Además, sobre la lesión de Wood explicó que la recuperación es “día a día” porque “tuvo un esguince en el tobillo y un pequeño desgarro en la articulación de la tibia y peroné. El domingo entrenó pero a un ritmo que no se siente cómodo, no puede jugar”, agregó. Pasando en limpio, mañana San Martín visitará a Argentino en Junín sin Lescano; espera contar con Cantero y lo de Wood dependerá de cómo se sienta mañana el propio extranjero.



