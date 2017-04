Diezmado por las lesiones, San Martín visita a Argentino

En la continuidad de su gira, San Martín visitará esta noche desde las 21:30 hs a Argentino de Junín. El "rojinegro" no podrá contar con Matías Lescano, además Juan Pablo Cantero arrastra una dolencia en la plata del pie y Jeremiah Wood esta en duda debido a un esguince de tobillo.

San Martín de Corrientes volverá a presentarse en condición de visitante, en su segunda parada de esta semana vital para sus aspiraciones en esta segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El actual líder de la Conferencia Norte (34 triunfos y 14 derrotas) comenzó con una victoria su periplo por la provincia de Buenos Aires, venciendo por 84-77 a Obras Sanitarias en Capital Federal.



Y esta noche, buscará mantenerse por la senda del triunfo cuando visite Argentino en Junín, desde las 21:30 hs en el estadio “Fortín de las Morochas” y el arbitraje de Fabricio Vito y Alejandro Zanabone. Será el segundo cruce en la presente temporada con Argentino (cuarto en la Conferencia Norte, con un récord de 25-23), con victoria correntina por 86-71 en el “Fortín Rojinegro”. Con este resultado, el historial general en la elite entre ambos queda con 3 victorias para los “rojinegros” y otras 2 para los juninenses.



En cuanto a la plantilla, el regreso del pivote norteamericano Jeremiah Wood depende de la evolución de su lesión (que no le permitió estar en los últimos cinco juegos), recuperándose del esguince en el tobillo derecho agravado por un desgarro en la articulación de la tibia y el peroné. Por su parte, en el juego ante Obras, el base Juan Pablo Cantero sufrió una dolencia en la planta del pie pero podrá jugar en este compromiso ante Argentino.



Y el capitán Matías Lescano sufrió un fuerte choque con el jugador Fernando Zurbriggen y quedó lastimado en varios de sus dientes delanteros superiores (dos con raíces quebradas) y otros movidos por el fuerte golpe. Por precaución y para tratarse con especialistas, el jugador ya regresó a Corrientes y tendrá varios días de reposo. Esta baja se suma a la del juvenil correntino Franco Alorda, convocado a una nueva concentración del preseleccionado nacional U19. Este periplo por la provincia de Buenos Aires se cerrará el próximo viernes 21, cuando San Martín visite a Weber Bahía desde las 20 (televisado por TyC Sports). San Martín vuelve a jugar en condición de local ante Instituto de Córdoba, el próximo miércoles 26 de abril a las 21:30 hs.



Agenda de partidos

Miércoles 19 de abril – 21:30 (V) vs Argentino de Junín

Viernes 21 de abril – 20 (V) vs Weber Bahía

Miércoles 26 de abril – 21:30 (L) vs Instituto de Córdoba

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo - 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo - 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo - 21:30 (L) vs Regatas

- Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación



