Se juega la 3ª fecha de la Copa Palacio 2017

La agenda semanal de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC) continúa hoy con encuentros válidos de la 3ª fecha de la tradicional Copa “Palacio”.

El programa es el siguiente:

Hoy:

Cancha de Pingüinos:

21:00 Sportivo vs. El Tala

22:15 Pingüinos vs. Colón

Cancha de Regatas:

21:00 Frondizi vs. San Martín

22:15 Regatas vs. Córdoba

Cancha de Hércules:

21:00 Juventus vs. Arroyito

22:15 Hércules vs. Alvear

Libre: 1536 Viviendas



