San Martín cierra su gira ante Bahía Basket

San Martín de Corrientes cerrará la gira esta noche cuando visite desde las 20 hs a Bahía Basket en la tercera parada de esta semana positiva de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El actual líder de la Conferencia Norte (35 triunfos y 14 derrotas) lleva dos festejos en esta salida a la ruta (84-77 a Obras Sanitarias y 78-65 con Argentino de Junín) y ahora buscará terminar de manera perfecta sus presentaciones en la provincia de Buenos Aires. Esta noche desde las 20 hs en el estadio “Osvaldo Casanova” visitará a Bahía Basket con el arbitraje de Pablo Estévez y Silvio Guzmán.



Será el segundo cruce en la presente temporada con el elenco bahiense (terceros en la Conferencia Sur, con un récord de 26-20), siendo el antecedente inmediato victoria correntina por 95-87 en el “Fortín Rojinegro”. Con este resultado, el historial general en la elite entre ambos queda con 4 victorias para los bonaerenses y otras 3 para los correntinos.



En San Martín, el regreso del pivote norteamericano Jeremiah Wood depende de la evolución de su lesión (estuvo ausente en los últimos seis juegos), recuperándose del esguince en el tobillo derecho agravado por un desgarro en la articulación de la tibia y el peroné. Por otra parte, seguirá siendo una sensible baja el capitán Matías Lescano, quien sufrió un fuerte choque con el jugador Fernando Zurbriggen en el juego ante Obras y quedó lastimado en varios de sus dientes delanteros superiores. Por precaución, el jugador regresó a Corrientes y tendrá varios días de reposo.



Estas ausencias se suman a la del juvenil correntino Franco Alorda, convocado a una nueva concentración del preseleccionado nacional U19. San Martín vuelve a jugar en condición de local ante Instituto de Córdoba, el próximo miércoles 26 de abril a las 21:30. Y el juego siguiente, volverá a ser como local en la noche del sábado 29 cuando reciba a Boca Juniors, desde las 21:30 y en el televisado para todo el país por TyC Sports.



Agenda de partidos

Viernes 21 de abril – 20 (V) vs Weber Bahía

Miércoles 26 de abril – 21:30 (L) vs Instituto de Córdoba

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo - 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo - 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo - 21:30 (L) vs Regatas

- Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación



