Se juega la 3ª fecha del Apertura Femenino 2017

En dos escenarios, se jugará íntegramente hoy la 3ª fecha del Torneo Apertura 2017 de Primera División, que organiza la Comisión Departamental de Básquetbol Femenino de la ABCC (Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes).

Este es el programa a seguir:

Cancha 1536 Viviendas:

18:30 Malvinas 1536 Viviendas B vs. Juventus

20:00 Malvinas 1536 Viviendas A vs. San Fernando

Cancha El Tala:

18:30 El Tala vs. Villa San Martín (Rcia)

20:00 Alvear vs. Regatas



Posiciones



Cumplidas parcialmente dos fechas, así se ubican en el certamen de las chicas: Malvinas 1536 Viviendas A (2-0) y San Fernando (2-0), 4 puntos; Malvinas 1536 Viviendas B (1-1), 3; Villa San Martín (1-0), Juventus (1-0), Regatas (0-2), Alvear (0-2) y El Tala (0-2), 2 unidades cada uno.



