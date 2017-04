La lucha por el tercer puesto de la Conferencia Norte

Con San Martín y Estudiantes más “desprendidos” del pelotón en la cima de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol, la lucha por los puestos 3 y 4 (otorgan ventaja de localía en el primer cruce de los playoffs) se circunscribe a tres equipos: Regatas, Olímpico e Instituto.

Quedan muy pocos partidos y la ventaja corre a favor del conjunto del parque Mitre, que igualmente no podrá “dormirse en los laureles” si pretende afianzarse en el podio de un reñido grupo, que ya tiene condenado a jugar por la permanencia a Echagüe, de Paraná, que marcha último con récord de 8 triunfos y 42 derrotas.



Lo que resta



Para ir palpitando el desenlace de la etapa regular, así será la recta final de Regatas y sus rivales directos en la pelea por el 3º puesto de la Conferencia Norte:

Regatas, con 50 partidos y récord de 31-19 / 24 de abril: vs. Instituto, de Córdoba (Local). 1 de mayo: vs. Boca Juniors (L). 5 de mayo: vs. Instituto (Visitante). 7 de mayo: vs. Atenas, de Córdoba (V). 10 de mayo: vs. Estudiantes, de Concordia (L). 12 de mayo: vs. San Martín, de Corrientes (V).



Olímpico, con 51 juegos y registro de 29-22 / 25 de abril: vs. Gimnasia, de Comodoro Rivadavia (L). 30 de abril: vs. Ferro Carril Oeste (V). 2 de mayo: vs. Argentino, de Junín (V). 5 de mayo: vs. Bahía Basket (L). 12 de mayo: vs. Quimsa, de Santiago del Estero (V).



Instituto, con 49 presentaciones y 27-22 de faena / 24 de abril: vs. Regatas (V). 26 de abril: vs. San Martín (V). 28 de abril: vs. La Unión, de Formosa (V). 1 de mayo: vs. Bahía Basket (L). 5 de mayo: vs. Regatas (L). 7 de mayo: vs. Echagüe, de Paraná (L). 12 de mayo: vs. Atenas (V).



