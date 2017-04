Comunicaciones busca dar el segundo paso ante Villa San Martín

Comunicaciones enfrenta hoy a las 21 hs a Villa San Martín de Resistencia, en el segundo juego de la llave por los cuartos de final de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso. El partido será dirigido por Cristian Alfaro y Gustavo D'anna.

El primer juego de la serie se jugó el viernes con triunfo para el local por 92 a 71 tras un excelente primer cuarto que terminó ganando 31 a 13 y que significó el quiebre del cotejo ya que Villa San Martín no se pudo reponer más. En Comu no hay lesionados, Gastón Torre se recuperó bien del golpe que sufrió en su mano (no le impidió seguir jugando) por lo que Fernando Rivero contará con todos los jugadores para el choque del domingo.



Además del juego del viernes, ambos equipos se enfrentaron cuatro veces más en esta temporada, con tres victorias para Comunicaciones por 79 a 70, 87 a 68 y 82 a 67 y otra para Villa San Martín por 86 a 78. Tras el partido de hoy la serie por cuartos de final (al mejor de cinco juegos) continuará en Resistencia el miércoles y viernes. De ser necesario un quinto se jugará en Mercedes el 1 de mayo. El valor de la entrada será de 70 pesos.



El triunfo inicial



En el éxito del viernes, Franco Vieta y Gastón Essengue se destacaron en el local mientras que Cabrera lo hizo en la visita. Más allá de los nombres en Comunicaciones se destacó el juego colectivo sobre todo lo hecho en el primer cuarto donde con una defensa férrea y con mucha concentración logró sacar una ventaja que a la postre fue determinante.



Desde el inicio nomás los dirigidos por Rivero aprovecharon en ataque las ventajas que ofrecía la visita sobre todo en la zona pintada donde prevaleció Gastón Essengue bien asistido por sus compañeros. Comu se pasaba bien el balón y cuando promediaba el primer cuarto marcaba diferencias y ganaba por 10 (14-4). Siguió siendo intenso en defensa y le aportó al ataque el tiro externo hubo un buen momento de Pau (triple y doble) mejor cierre de Ferreyra (2 de 2 en triples) para cerrar el cuarto ganando 31 a 13.



En el segundo período ambos técnicos comenzaron a rotar sus planteles y Comunicaciones, con quienes vinieron del banco, pudo mantener la diferencia y hasta ampliarla. Promediando el cuarto ganaba por 20 (42 a 22). La visita no ofrecía resistencia y el juego se encaminaba para una definición temprana. Así las cosas el primer tiempo se cerró 53 a 34.



El tercer cuarto se tornó aburrido y por momentos sin claridad. El ingreso de Pelot pareció darle a la visita una vía de gol y en los primeros minutos la diferencia se achico a 15. Sin embargo con la vuelta de algunos de sus titulares y un buen momento de Vieta, más el aporte del Kily Romero, Comu logró destrabar la ofensiva e irse al descanso con la mayor diferencia del juego 25 puntos (74 a 49). El último cuarto estuvo casi demás. Rivero fue rotando el plantel y sin sobresaltos se fue quedando con el juego por 92 a 71.



