La selección de Corrientes rumbo al Argentino U-17

La Selección de Corrientes U-17, tiene todo listo viajó para tomar parte del 25° Argentino Masculino de Selecciones que se llevará a cabo del 25 al 30 de abril en las ciudades de Cañada de Gómez y Totoras provincia de Santa Fe. Corrientes integra la zona “B”, junto a La Rioja, Córdoba y el local Santa Fe, ante quien precisamente hará su debut mañana a las 21.00 hs.

Corrientes, flamante Campeón Regional del NEA, emprendió viaje rumbo a Cañada de Gómez a los fines de competir del 25° Argentino Masculino de Selecciones. Los dirigidos por Gerson Sequeira, trabajaron en las horas previas en doble turno a los fines de ajustar los detalles y llegar de la mejor forma a la justa nacional. En tanto la Comisión Normalizadora, luego de intensas gestiones, teniendo en cuenta el poco tiempo que disponía desde que finalizó el regional, logró dotar al plantel y cuerpo técnico de indumentaria nueva que será estrenada en el nacional.



El plantel: Leonardo Solís, Cristian Perez, Ignacio Farías, Joaquín Sosa, Facundo González, Francisco Morales, Fabio Gauto, Facundo Valdez, Rolando Vallejos, Mateo Castagno, Maximiliano Velázquez, Agustín Piasentini. Cuerpo Técnico: Entrenador: Gerson Sequeira, Asistente técnico: Carlos Villalba (h), Preparador Físico: Octavio Arnica.



Fiesta nacional



El certamen, que dará inicio mañana y se extenderá hasta el sábado 30, contará con la participación de doce federaciones, que fueron divididos en tres grupos de cuatro equipos cada una, y clasificarán a la fase campeonato lo que finalicen 1° y 2° en cada grupo junto a los dos mejores terceros. En tanto los demás equipos, jugarán la ronda estímulo. Las sedes serán Cañada de Gómez, donde tendrá su bunker Corrientes y Totoras. Damos a conocer el fixture de nuestro representativo y la conformación de las restantes zonas.



Zona “B” – Sede: Sport Club (Cañada de Gómez)

- Córdoba

- Santa Fe

- Corrientes

- La Rioja

Martes 25 de abril:

1ª fecha:

17.30 hs. Córdoba vs La Rioja

19.45 hs. Acto de Apertura en Sport Club (Cañada de Gómez) con las 12 Federaciones

21.00 hs. Santa Fe vs Corrientes

Miércoles 26 de abril:

2ª fecha:

18.30 hs. Corrientes vs Córdoba

20.30 hs. La Rioja vs Santa Fe

Jueves 27 de abril:

3ª fecha (última):

18.30 hs. Corrientes vs La Rioja

20.30 hs. Córdoba vs Santa Fe



Zona “A” – Sede: ADEO (Cañada de Gómez)

- FeBAMBA

- Buenos Aires

- Mendoza

- Santiago del Estero



Zona “C” – Sede: Unión Futbol Club (Totoras)

- Entre Ríos

- Neuquén

- Chubut

- Chaco



