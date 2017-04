"Si imponíamos el ritmo teníamos más chances de ganar"

El entrenador de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato, habló tras la derrota ante Instituto de Córdoba, uno de sus principales perseguidores en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte de la Liga Nacional.

Regatas Corrientes no pudo vencer a Instituto de Córdoba por 96 a 99 en un partido directo por la tercera ubicación de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol )LNB). El entrenador “Fantasma”, Gabriel Piccato, analizó el juego y el futuro del “Fantasma” con un fixture verdaderamente complicado.



Para Gabriel Piccato las claves de la derrota ante Instituto de Córdoba por 99 a 96 “pasaron por dos variables que maneja muy bien Instituto, que si imponíamos el ritmo y el estilo teníamos más chances de ganar. De hecho fue un partido cerrado”. “Los puntos por pérdida y por ataque rápido, si no saque mal los cálculos, es algo así como la mitad de los puntos recibidos; 41 puntos de 99. Ahí me parece estuvo el grueso del juego”, añadió el entrenador.



“Por momentos nos dolió, sobre todo cuando teníamos una ventaja a favor”, afirmó Piccato en un encuentro sumamente cerrado y en donde las individualidades de Green (40 puntos) y De Groat (21) hicieron diferencia. Al respecto al coach, señaló que “en el cierre, a consecuencia de esto, vienen situaciones de 0 a 7 segundos donde lograron rompimientos, descargas, tiros de tres puntos de De Groat, cortes de Green y muchas veces de costa a costa”.



“Es un jugador que a cancha abierta es muy bueno, es un especialista, Reconocemos como virtudes más sólidas en Instituto para llevarse la victoria”, señaló el entrenador que volverá a enfrentar a Instituto la próxima semana pero ahora en Córdoba. El juego en Córdoba ante Instituto, el duro enfrentamiento en Corrientes ante Estudiantes, al que el “Fantasma” todavía no le pudo ganar, y la visita a cancha de San Martín en el clásico hacen presagiar un final de fase durísimo.



En referencia a ello, Piccato dijo que “se cuenta de a uno. Si hay algo positivo hoy en la derrota, es la diferencia mínima, y eso te permite en calidad de visitante de no estar tan lejos. Pero ya llegará el momento de hablar de eso”. “Ahora necesitamos recuperarnos y volver con toda la energía para el próximo partido que es Boca (lunes próximo), y seguir sumando de local para conservar la posición que tenemos y ver hasta dónde podemos aspirar”, finalizó.



Por último el entrenador “fantasma” hizo referencia al rendimiento de Kejuan Jonhson, que fue silbado por los hinchas durante el cotejo con la “gloria”, “es lógico, entiendo a la gente, pero me parece que el escenario para el entrenador siempre es el más difícil, por eso elegimos una profesión en donde tenemos que tomar decisiones, y si yo no completaba el equipo con una ficha mayor, seguramente a esta altura uno de los escenarios posibles sería que necesitaríamos sumar a alguien más para colaborar con el equipo, como todo, cuando vos sumas a alguien se ve perjudicado minutos de algún jugador joven, en este caso como Arengo, pero mi argumento como entrenador es que llegado el momento de playoffs de definición donde la presión es máxima la diferencia siempre la hace la calidad de la toma de decisiones, y eso esta directamente relacionado a la edad del jugador, no si lo hace bien o mal, Arengo lo ha hecho muy bien en el tiempo en que tuvo jugado pero de cara al futuro yo pienso siempre es mejor buscar jugadores que ya hayan transitado muchas veces por eso, por que te aseguras mayor calidad en la toma de decisiones”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes