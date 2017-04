San Martín vuelve al "Fortín" para recibir a Instituto

Tras la última gira de tres partidos en esta etapa regular, San Martín volverá a jugar en condición de local e iniciará esta agenda semanal recibiendo a Instituto de Córdoba, en otro compromiso clave para sus aspiraciones en la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Esta noche desde las 21:30 hs, con el arbitraje de Daniel Rodrigo y Javier Mendoza.

Será el cuarto partido de la temporada entre ambos equipos, con victorias “rojinegras” en la primera fase (71-63 en Córdoba y 79-76 en Corrientes) y un festejo cordobés en esta fase nacional (85-83 en el estadio “Angel Sandrín”). Con estos resultados, la ventaja de San Martín en el historial general en la elite se estiró a 5 triunfos sobre 2 victorias cordobesas.



El plantel “rojinegro” inició su agenda semanal de trabajos el lunes, sumando otra doble práctica en la jornada del martes y tras el entrenamiento vespertino quedó expectante de cara al primer juego de los dos que entrega el fixture. Luego de este cruce con Instituto, los dirigidos por Sebastián González recibirán a Boca Juniors (sábado 29 con el arbitraje de Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño, desde las 21:30).



San Martín se mantiene como líder de la Conferencia Norte (35 triunfos y 15 derrotas) volvió de su periplo por la provincia de Buenos Aires con dos festejos (84-77 a Obras Sanitarias y 78-65 con Argentino de Junín) y una derrota (la del viernes ante Bahía Basket, por 82-70).



Para estos dos compromisos en Corrientes, volverá a tener juego el capitán Matías Lescano, quien ante Obras sufrió un fuerte choque con el jugador Fernando Zurbriggen y quedó lastimado en varios de sus dientes delanteros superiores. Por precaución, el jugador no jugó ante Argentino y Bahía Basket y tuvo varios días de reposo.



Además, se espera el regreso del pivote norteamericano Jeremiah Wood (ausente en los últimos siete juegos) y eso dependerá de la evolución del esguince en el tobillo derecho agravado por un desgarro en la articulación de la tibia y el peroné. Y también trabajó en forma diferenciada en los últimos días el cubano Reynaldo García Zamora, quien a ante Bahía Basket sufrió un esguince leve en su rodilla izquierda. Se espera la evolución.



Agenda de partidos:

Miércoles 26 de abril – 21:30 (L) vs Instituto de Córdoba

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo - 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo - 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo - 21:30 (L) vs Regatas

- Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación.



