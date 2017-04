Amplia derrota de Corrientes ante el local Santa Fe

La Selección Corrientes cayó ante su par de Santa Fé por 88 a 67, en la apertura del 25° Campeonato Argentino Masculino de Selecciones Categoría U-17, que se disputa en la ciudad de Cañada de Gomez.

El elenco al frente de Gerson Sequeira tuvo pasajes de buen juego y logró equilibrar las acciones en el segundo periodo, luego de un comienzo dubitativo. El tercer acto las oportunidades las aprovechó mejor el local que estuvo fino en las definiciones ante un equipo correntino que producto de los nervios del debut, no pudo capitalizar en el cesto rival las oportunidades con la que contó estando erráticos en los últimos metros.



El último segmento, Santa Fe no perdonó los errores de Corrientes y se escapó en el score, para finalmente sellar la vitoria, El resultado final , 88-67, tal vez no condice con lo visto en el campo del juego a lo largo de los cuarenta minutos, teniendo en cuenta que el elenco del taraguí nunca bajó los brazos, pero falló en los momentos claves y eso lo terminó pagando quizás en demasía. En tanto que hoy, el seleccionado provincial se medirá desde las 18:30 hs con Córdoba, que ayer en su presentación no tuvo inconvenientes para derrotar a La Rioja por 107 a 85.



Síntesis del partido:

Santa Fe (88): Farabello 4, Giordano 17, Lugarini 15, Eydallin 16, Chapero 16; Boscacci 0, Fernandez 3, Bertona 16, Amprimo 0, Cabañas 0, Garello 0, Jaime 0. DT: R. Dianda

Corrientes (67): Solis 0, Morales 3, Velasquez 8, Vallejos 17, Gauto 0; Castagno 2, Gonzalez 11, Farias 0, Perez 0, Sosa 8, Piasentini 0. DT: G. Sequeira.

Parciales: 26-16, 40-37 (14-21); 62-53 (22-16); 88-67 (25-14).

Árbitros: Danna y Gianino.

Cancha: Sport Club (Cañada de Gomez).



Hoy (2° fecha):

18:30 hs. Corrientes vs. Córdoba

20:30 hs. La Rioja vs. Santa Fe



