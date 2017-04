Unión cayó en Armstrong y quedó eliminado

Unión de Goya cayó ante Deportivo Norte por 87 a 64, en el quinto juego de los play-off de Cuartos de Final de la Conferencia Norte, y se despidió del Torneo Federal, al perder la serie 3-2. El elenco de Gustavo Bataglia no tuvo reacción y tempranamente se le fue el juego de las manos.

A todo o nada era la consigna. No había reservas, era hoy. Abrió el score Unión, pero acto seguido los “tigres” mostraron sus garras y pasaron al frente 4-2, aprovechando un robo en defensa. El juego era desordenado y la ansiedad dominaba a ambas formaciones. Unión se quedó sin gol, y el local puso la primera diferencia 8-2 con 6’30 por jugar. Bataglia entonces frenó las acciones, al ver que sus dirigidos no podían quebrar el sistema táctico del rival. Malas decisiones fueron aprovechas por el local para tomar luz 12-5 de la mano de Torresi (6). El ingreso de Stival y Meza le dio aire freso a las ideas y Unión revivió con un parcial de 0-6 limando la diferencia 12-11 a 2’00 del final. Finalmente Norte se llevó el periodo 17-14.



La continuidad de las acciones mostró a un Torresi intratable (13) y eso le posibilitó al local establecer la máxima diferencia 26-14 con 7’00 por jugar. Pérdidas no forzadas y rebotes defensivos no controlados en la visita le abrió una veta al oponente. Unión, al no poder solucionar los problemas planteados por el rival, sumado a su “pelea” con el aro, le simplificaron las cosas y entonces Norte puso otra máxima 34-18, empezando a condicionar el resto del juego y de la serie. Finalmente el “celeste” cerró el periodo 38-21.



El tercer acto Unión no podía romper el cerrojo defensivo del local y las cosas se empeoraron aún más, con un parcial vía Torresi y Camino y nueva máxima 43-21, parcial 5-0. Lentamente Unión se empezaba a despedir de la competencia de la manera quizás menos pensada, sumado al desaguisado organizativo de no premiar a los clasificados en forma directa con ventaja de localía en los primeros cruces, teniendo en cuenta lo que ello supone en esta clase de competencias. Mientras hacemos estos análisis que serán profundizados oportunamente, se jugaba un partido de básquetbol, el cual ya tenía las cartas echadas. El 47-24 con 5’00 por jugar certificaban tal apreciación, sobre todo porque Unión estaba “disperso” sin poder cambiar la historia. Los minutos finales Norte terminó de consolidar su rendimiento y llevarse el capítulo 63-40.



El último tramo de juego el local terminó de cerrar la historia 87-64, para abrochar la serie 3-2 y seguir en el nacional. Unión no tuvo la capacidad de reacción cuando el juego venía con la mano cambiada y ello lo dejó tempranamente sin posibilidades de llegar al tramo final del partido con la ilusión de poder revertir la situación. De esta forma el elenco goyano se despide de la temporada, su segunda puesta en escena consecutiva, en su historial deportivo.



Síntesis del partido:

Deportivo Norte (87): Rodrigo Gallegos 6, Jonatan Torresi 23, Juan Camino 14, Celestino Cupulutti 14, Denis Biscaychipi 0; Franco Borsellino21, Gustavo Bronzino 0, Patricio Pirani 6, Vives 0, Sola 3. DT: Alejandro Copulutti.

Unión (64): Agustín Insaurralde 7, German André 6, Luciano Pozzer 5, Alejandro Quigley 3, Juan Meza 5; Franco Zalabardo 24, Matías Stival 9, Gustavo Souto 0, Axel Mendez 5. DT: Gustavo Bataglia.

Parciales: 17-14, 38-21 (21-7); 63-40 (25-19); 87-64 (24-24).

Árbitros: Jose Domínguez y Daniel Saravalli.

Cancha: "Jorge Ferrero" (Armstrong).



Crónica: prensa Unión



