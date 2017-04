Triunfos de Juventus y Regatas en la continuidad de la 4ª fecha

Por la cuarta fecha de la Copa Palacio de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), el miércoles Regatas Corrientes cosechó su primer triunfo ante Unión Arroyito por 90 a 66, y Juventus derrotó a El Tala por 76 a 58. En tanto que anoche San Martín superó a Sportivo por 60 a 45.

En la noche de miércoles se disputaron dos encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Copa Palacio 2017, en el "Coliseo Verde", al primer turno Regatas Corrientes festejó por primera vez en la temporada al vencer a Unión Arroyito por un claro 90 a 66, en tanto que en el cotejo de fondo Juventus sumó un nuevo triunfo al superar como visitante a El Tala por 76 a 58.



Recordemos que la fecha había comenzado a jugarse el sábado pasado, donde Alvear, en tiempo suplementario, venció a Pingüinos 82 a 81 después de empatar al finalizar los 40 minutos en 65. Además Hércules superó como visitante a Malvinas 1.536 Viviendas 68 a 59. La cuarta jornada siguió anoche en el estadio "Laucha Cabral", donde el local Sportivo Corrientes cayó ante San Martín por 60 a 45. En tanto que esta noche se completará con el duelo Frondizi - Colón, desde las 21:45 hs en cancha de Malvinas 1.536 Viviendas.



Amplio triunfo de Regatas



En los primeros minutos Regatas comenzó con buenas acciones cerca del canasto. Franco Zalazar con (6 puntos), importante en ese lapso, para dejar las cosas 3 a 8 a los cuatro minutos de juego. Arroyito con Nicolás Estigarribia (9) también en la zona pintada lideraba a los dirigidos por Graciani, par dejar el marcador 10 a 17, cuando llevaban jugados siete minutos de partido. En el cierre, Regatas mantuvo su juego colectivo y cerró el primer parcial arriba por 13 a 24.



En el segundo parcial, Regatas comenzó a toda orquesta teniendo buen juego pasándose la bola. Escapándose en el marcador 17 a 35. Arroyito se apoyó en Lucas Monzón quien lidero en el parcial con (16 puntos), tratando que el remero no se escape en el tablero, pero los conducidos por Mascaró siguieron pasándose la pelota convirtiendo todos los que estaban en cancha para cerrar el primer tiempo arriba por 33 a 50.



Volviendo del descanso, Regatas seguiría con su buen andar. En los primeros minutos del tercer cuarto, a falta de seis minutos para el final, 42 a 61 marcaba el tablero. El local pidió tiempo muerto, y de ahí se vio un parcial de 10 a 2, dejando las cosas 52 a 61 a tres minutos del final. El cierre fue errático e impreciso para los dos, terminando 52 a 63 para Regatas.



Después de la reacción de Unión Arroyito, Regatas volvió a la fuentes, con un goleó repartido y manejando los tiempos para dejar el marcador 58 a 75 promediando el parcial. En el cierre en Regatas debutaron en primera división dos jugadores de la cantera Fantasma, Lisandro Gómez y Giovanni Depiaggio, sin que mercara su producción y así lograr su primera victoria en la Copa Palacio por 66 a 90.



Síntesis del partido:

Unión Arroyito (66): Lucas Monzón 28, Mariano Arengo 6, Nicolás Estigarribia 13, Franco Fernández 2, Javier Lagraña 13; Sergio Ojeda 0, Erick Flores 0, Jorge Rey 0, Agustín Bernachea 0, Edgardo Gerez 4, Augusto Meza 0, DT: Miguel Graciani.

Regatas Corrientes (90): Lautaro Fontán 10, Gastón Turraca 8, Jerónimo Ramírez Acevedo 24, Lorenzo Ottani 21, Franco Zalazar 8; Juan Cruz Rinaldi 15, Andrés Bodach 2, Giuliano Depiaggio 1, Giovanni Depiaggio 1, Bruno Meza 0, Lisandro Gómez 0, Gianluca Dondo 0. DT: Juan Pablo Mascaró.

Parciales: 13/24, 33/50 (20-26), 52/63 (19-13), 66/90 (14-27),

Arbitros: Cristian Margalot y Jorge Pruyas.

Cancha: El Tala.

Posiciones

Juventus 8 puntos

Alvear 7

Córdoba 6

Hércules 6

San Martín (1) 5

El Tala (2) 4

Regatas (1) 4

1536 Viviendas 4

Pingüinos (3) 4

Sportivo (2) 4

Frondizi 3

Colón (3) 2

Arroyito 3

(1) Tienen pendiente su partido de la 2ª fecha

(2 y 3) Tienen sus partidos pendientes de la 3ra. fecha



Próxima fecha (5ª):

Miércoles 3 de mayo:

Cancha de Hércules:

21:00 hs. Juventus vs. Regatas

22:15 hs. Hércules vs. San Martín

Cancha de 1536 Viviendas:

21:00 hs. Pingüinos vs. El Tala

22:15 hs.1536 Viviendas vs. Colón

Cancha de Sportivo:

21:00 hs. Frondizi vs. Unión Arroyito

22:15 hs. Sportivo vs. Córdoba

Viernes 5 de mayo:

Cancha de Sportivo:

21:00 hs Regatas vs. San Martín (reprogramado de la 2ª fecha)

22:15 hs Sportivo vs. El Tala (reprogramado de la 3ª fecha)



