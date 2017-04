San Martín recibe a Boca buscando su boleto a semifinales

San Martín recibirá esta noche a Boca Juniors, buscando el triunfo que lo confirmaría como clasificado directo a semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol. El cotejo en el "Fortín Rojinegro" dará inició a las 21:30 hs, con el arbitraje de Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.

Será el segundo partido de la temporada entre ambos equipos, con victoria local de Boca (décimo en la Conferencia Sur, 17-34) semanas atrás por 88-86, en el único antecedente de la presente temporada. Con este resultado, la ventaja de San Martín en el historial general en la elite se achicó a 4 triunfos sobre 3 victorias porteñas.



El plantel “rojinegro” inició su agenda semanal venciendo a Instituto de Córdoba por un claro 78-61, en un juego de trámite inusual con un primer tiempo en desventaja marcada (San Martín perdía por 27, 41-14) y una reacción clave. Tras el descanso por este juego ante los cordobeses, los dirigidos por Sebastián González volvieron a las prácticas con doble turno el viernes, sumando trabajos técnico-tácticos y quedando a la espera de su próximo rival.



Luego del juego ante Boca, el plantel emprenderá su última gira de la etapa regular, iniciado el periplo en la siesta del domingo rumbo a Buenos Aires y desde allí iniciará el viaje en avión hacia Comodoro Rivadavia. En el juego del miércoles, volvieron a sumar minutos el capitán Matías Lescano y el pivote norteamericano Jeremiah Wood (recuperados de sus lesiones), pero no jugó el cubano Reynaldo García Zamora (ante Bahía Basket sufrió un esguince leve en su rodilla izquierda) y su regreso depende de la evolución de su lesión.



El entrenador “Seba” González analizó lo que se viene: “Boca se está jugando finales todos los días y eso lo tenemos que tener bien en claro. Para nosotros, una victoria en estos partidos que quedan sería cumplir el primer objetivo que es estar entre los dos primeros y necesitamos. Está bueno alcanzar esta meta para recuperar jugadores, porque llegamos con la mayor frecuencia de partidos en todo el año, porque jugamos 11 partidos en los últimos 25 días. Por eso también aparecieron algunas lesiones y vamos a tratar que con Boca se cumpla ese objetivo y después seguir luchando por el ‘uno’. Para nosotros es un juego clave también”.



Agenda de partidos:

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo - 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo - 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo - 21:30 (L) vs Regatas



