“Ser uno o dos de la zona no me preocupa”

Tras la victoria ante Boca Juniors que le dio a San Martín la clasificación directa a la semifinales de la Conferencia Norte, el ala pivote “rojinegro”, Leonardo Mainoldi sostuvo, “ser uno o dos de la zona no me preocupa, me preocupaba de poder descansar, de cómo venía el equipo con algunos tocados, recuperar a todos los jugadores y llegar bien, pero es un premio por el buen trabajo que hicimos durante toda la temporada”.

En el comienzo de la charla con la prensa en la zona mixta del “Fortín Rojinegro”, el ala pivote de San Martín, Leonardo Mainoldi comenzó diciendo, “el arranque fue malo, tenemos que corregir eso, después pudimos apretar, no nos hizo una gran diferencia como el otro día ante Instituto, fue un poco más corta y nos permitió estar en juego más rápido, hicimos un segundo cuarto excelente, y una segunda parte muy buena también, seguimos corriendo, se ve el San Martín que mejor se siente, el que mejor se encuentra jugando, pero ha sido un buen partido al final”.



Con respecto a la clasificación directa a las semifinales, el olímpico “Coco” Mainoldi sostuvo, “desde que nos juntamos hace ya 8 meses, teníamos objetivos no tan largos, tratar de ser competitivos en temporada regular, clasificar al Súper 4, después estabamos ahí arriba y mantenernos a lo largo de la temporada y tratar de meternos entre los dos primeros que te da esa ventaja de descansar unos días que como venimos últimamente lo necesitábamos después de una Liga muy larga de 56 partidos, es realmente eterna, así que contento por el objetivo que se consiguió y ahora quedan cuatro partidos, hay que descansar lo que se pueda, ya mañana (por hoy) tenemos la última gira”.



