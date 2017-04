Regatas recibe a Juventus por el Provincial U-19

En su estadio del parque Mitre, a las 16 horas, Regatas Corrientes recibirá a Juventus por la tercera fecha de la zona “B” de la Liga Provincial de Clubes 2017 U-19.

Esta tarde continuará la disputa de la Liga Provincial de Clubes 2017, correspondiente a la categoría U19, que diera inicio en la noche del jueves con el triunfo de A.G.D.A. ante Español 101 a 67por la zona “A”. Con la realización de la tercera, cuarta fecha y quinta fecha, según el grupo, el certamen, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes, va tomando color y calor.



La Liga Provincial recordemos, otorga dos plazas para el Torneo Regional de la especialidad de la Región NEA de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), y de allí la gran importancia de la competencia. Haciendo su tercera presentación, el equipo U19 del Club de Regatas Corrientes se presentará en su estadio del parque Mitre en donde recibirá a Juventus, desde las 16 horas. El equipo de Juan Pablo Mascaró viene de ganar en el debut ante San Martín por 86 a 73 y de perder en su segunda presentación ante Hércules por 72 a 77; ante rivales que también este lunes se estarán enfrentando.



Programa de partidos:

Zona “B” (3° fecha): 16.00 hs. Regatas vs. Juventus, y 17.00 hs. Hércules vs. San Martín

Zona “D” (2° fecha): 17.00 hs. Atlético Saladas vs. Unión Goya

Zona “A” (5° fecha): (x) Español vs. AMAD, y (x) Santa Rita vs. Sportiva. (x) Horarios a confirmar



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes