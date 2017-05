Sequeira: “El torneo te va poniendo donde te mereces”

La selección correntina U-17 finalizó séptimo en el Campeonato Argentino, y el técnico Gerson Sequeira dejó sus consideraciones y hace un balance general del certamen.

La Selección masculina Corrientes U17, finalizó su participación en el 25° Argentino de Selecciones en la séptima ubicación, de un total de doce participantes, con dos triunfos y cuatro derrotas. El certamen se llevó a cabo en las ciudades de Cañada de Gómez y Totoras, Santa Fe. Además ya en pleno viaje, la Delegación se enteró que recibió el premio Fair Play del Torneo, un aliciente si se quiere, por el trabajo realizado.



- Gerson antes que nada, como viviste este nuevo desafió en tu carrera deportiva, y tu balance del rendimiento de la Selección:

“Gracias a la Federación que me dio la posibilidad de dirigir mi primer Argentino, balance positivo en cuanto a rendimiento, pero me hubiese gustado terminar un poquito más arriba, pero bueno el torneo te va poniendo donde te mereces”.



- Nos tocó una zona complicada, con dos rivales como Santa Fe (subcampeón) y Córdoba (tercero), dos verdaderas potencias, sin embargo Corrientes no desentonó con ninguno de los dos equipos, llegando inclusive a tener para cerrarlo el juego ante Córdoba, pero no lo pudo hacer:

“Por eso, cuando te decía en cuanto a rendimiento fuimos un equipo de ocho o nueve puntos jugando muy buenos partidos con Santa Fe, tanto el primero como el de cuartos de final, a Córdoba lo tuvimos ahí a cuatro segundos del golpe de nok out, de poder ganarle a uno de los semifinalistas del torneo, y después una lástima el partido que se nos escapa con Neuquén, que nos hubiera permitido jugar por el quinto puesto”.



- Como viste la parte deportiva de los chicos, tu reflexión del grupo que formaste para el nacional:

“La verdad que un grupo de excelente calidad humana, diez puntos, no hay palabras para calificar a este grupo que se ha formado muy bien, que viene ya de varios años jugando todos juntos, deportivamente hay muchas cosas para mejorar, ya lo hablamos personalmente con cada uno y ahora dependerá de ellos seguir mejorando para seguir manteniéndose también en las distintas Selecciones que van a conformar”.



- Esta es una categoría intermedia por así decirlo, donde ya la vienen a ver entrenadores, representantes, ahora con la tecnología lo siguen desde el streaming también, es decir que acapara la atención del mundo básquet y donde los jugadores ya dan su primera imagen para la alta competencia, dentro de ese contexto como ves posicionado al básquetbol de Corrientes:

“La verdad tácticamente no estamos mal, estamos creo que bastante bien, si nos están faltando algunas cositas técnicamente individuales de cada jugador, pero bien por suerte tener equipos de elite en Corrientes, tanto Liga Nacional, TNA y Torneo Federal nos están ayudando a mejorar la calidad de jugadores que hace años no había, hace algunos años era dificilísimo clasificar a un nacional, y hoy lo estamos logrando, ahora ya dependerá de jugadores y cuerpos técnicos, empezar a apuntar a meternos entre los cuatro o cinco mejores en todos los campeonatos”.



En el cierre de la nota, el nobel entrenador correntino deja sus agradecimientos: “Agradecer a toda la gente que nos apoyó desde el minuto cero, tanto a nosotros como cuerpo técnico, a los chicos, sinceramente una experiencia inolvidable para mí, me llevo las mejores impresiones de equipos de cómo se vive un nacional, es algo único. Esperemos que el proyecto siga, si seguiremos nosotros como cuerpo técnico o no ya se verá y ojalá que el proyecto en cuanto a los chicos se siga manteniendo”.



Fuente: Prensa CN/FBPC



