Regatas venció a San Martín en el clásico por la Copa Palacio

En el partido postergado de la segunda fecha de la Copa Palacio de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), Regatas Corrientes cosechó su tercera victoria en fila al quedarse con el clásico ante San Martín por 68 a 65. En tanto que Sportivo venció a El Tala por 63-57 en el cotejo pendiente de la 3ª fecha.

En el primer cuarto los equipos no pudieron marcar diferencia, más allá de 6 a 2 parcial de Regatas, en tres minutos y fracción, con todos los tantos de Franco Zalazar 6 puntos. San Martín contestó con Emilio Vallejos y Franco Alorda para cerrar mejor el cuarto y ganarlo por la mínima 15 a 16.



La paridad se mantuvo a lo largo del segundo cuarto, pese a que San Martín manejó la primera mitad sacando la máxima de once: 20 a 31. Un tiempo muerto de Juan Pablo Mascaró, y el ingreso de Juan Pablo Corbalán (de regreso tras su experiencia en el TNA con Villa San Martín), con 7 puntos en el cuarto, le permitió al “Fantasma” hacer un parcial de 10-3, para finalizar el primer tiempo 30 a 33.



El encuentro siguió parejo en el tercer parcial, pero con San Martín controlando el marcador y tomando buenas decisiones en ataque que le permitieron estar arriba 38 a 46 promediando el parcial, y 46 a 53 a dos minutos por jugar. Pero en el cierre el “remero” tuvo buenas defensas y corrió la cancha, cerrando el tercer a sólo un doble 51 a 53.



En el último cuarto el eje del partido no cambiaría, San Martín se mantuvo al frente en el tablero 53 a 58 con todavía seis minutos por jugar. Regatas lenta pero progresivamente fue acercándose en el marcador haciendo un parcial de (9-0), con Turraca y Corbalán 9 entre ambos, para pasar al frente 62 a 58. En el cierre, con San Martín intentando por todos los medios volver a sus fuentes, un triple de Fabio Gauto y Corbalán desde la línea de libres sentenciaron el pleito y la victoria para el “Fantasma” por 68 a 65.



Síntesis del partido:

Regatas Corrientes (68): Lautaro Fontán 2, Gastón Turraca 11, Juan Cruz Rinaldi 7, Andrés Bodach 4, Franco Zalazar 10; Juan Pablo Corbalán 23, Fabio Gauto 3, Gianluca Dondo 6, Giuliano Depiaggio 2, Maximiliano Velázquez 0. DT: Juan Pablo Mascaró.

San Martín (65): Conrado Romero 9, Nicolás Silva 7, Rolando Vallejos 6, Franco Alorda 14, Emilio Vallejos 10; Agustín Barrios 2, Cristian Pérez 8, Mauricio Centurión 5, Gonzalo Balbis 2, Horacio Armoa 2, Lucas Alcaraz 0. DT: Gabriel Revidatti.

Parciales: 15/16, 30/33 (15-17), 51/53 (21-20), 68/65 (17-12).

Arbitros: Carlos Moreyra y Jorge Farghi.

Cancha: Sportivo Corrientes.



Programa de la 6ª fecha:

Miércoles 10 de mayo:

Cancha de Córdoba:

21:00 Unión Arroyito vs Sportivo

22:15 Córdoba vs Juventus

Cancha de El Tala:

21:00 San Martín vs Pingüinos

22:15 El Tala vs Frondizi

Cancha de Alvear:

21:00 Colón vs Hércules

22:15 Alvear vs 1536 Viviendas

Libre: Regatas



