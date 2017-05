Domingo de acción para las chicas

Con juegos correspondientes a la segunda y cuarta fecha, respectivamente, se disputa hoy una nueva jornada del certamen Apertura de 1ª División 2017, de la Departamental de Básquetbol Femenino de la ABCC.

Villa San Martín y Juventus completan su juego pendiente de la segunda fecha. En tanto la pasada semana se abrió la cuarta fecha, donde precisamente Villa San Martín dio cuenta de su par San Fernando 63-52. Ahora se completa parcialmente esa jornada, teniendo en cuenta que Regatas vs Juventus, no jugarán y será reprogramado.



Programa de partidos:

Cancha de Juventus:

19:30 Juventus vs. Villa San Martín (reprogramado de la 2ª fecha)

Cancha de 1536 Viviendas:

18:00 Malvinas 1.536 Viviendas B vs El Tala

19:30 Malvinas 1.536 Viviendas A vs Alvear

- Villa San Martín 63-52 San Fernando (adelantado)



Posiciones:

Cumplidas parcialmente cuatro fechas las posiciones son las siguientes:

1) Villa San Martín 6 pts (3-0)

2) Malvinas 1.536 Viviendas A 6 pts (3-0)

3) San Fernando 6 pts (2-2)

4) Malvinas 1.536 Viviendas B 5 pts (2-1)

5) Regatas 4 pts (1-2)

6) Juventus 3 pts (1-1)

7) Alvear 3 pts (0-3)

8) El Tala 3 pts (0-3)



