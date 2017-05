Córdoba y Hércules siguen invictos en la Copa Palacio

Se disputó en forma completa la 6ª fecha de la Copa Palacio 2017, que organiza por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, donde Córdoba y Hércules mandan invictos.

En la cancha del Club Córdoba al primer turno, Sportivo Corrientes sumó otro importante victoria ante Unión Arroyito por 65 a 60, que le permite estar en el cuarto puesto de la tabla. En tanto que en el cotejo de fondo en el mismo escenario, el local Córdoba superó a Juventus por 65 a 56, para seguir como líder e invicto.



En el "Coliseo Verde" del Club El Tala, abriendo la doble tanda, San Martín se recuperó de la cáida en el clásico ante Regatas Corrientes, y venció a Pingüinos por 63 a 53. Mientras que a segunda hora, el local El Tala superó 74-64 a Arturo Frondizi, que sigue sin poder ganar en lo que del certamen.



En el primer turno en el estadio "Martín A. Brisco" del Club Alvear, Hércules consolido su buen momento con otro triunfo para seguir como líder e invicto de la Copa Palacio. Esta vez la victima de los "azules" del barrio Libertad fue Colón, a que venció por 84 a 73. En tanto que en el cotejo de fondo, el local Alvear superó a Malvinas 1536 Viviendas por 68 a 60.



Resultados 6ª fecha:

Arroyito 60-65 Sportivo

Córdoba 65-56 Juventus

San Martín 63-53 Pingüinos

El Tala 74-64 Frondizi

Colón 73-84 Hércules

Alvear 68-60 Malvinas 1536 Viviendas

Libre: Regatas



Posiciones:

Córdoba 10 puntos (5-0)

Hércules 10 puntos (5-0)

Juventus 10 puntos (4-2)

Sportivo 9 puntos (3-3)

Alvear 9 puntos (4-1)

El Tala 9 puntos (3-3)

San Martín 9 puntos (3-3)

Regatas 8 puntos (3-2)

Colón 8 puntos (2-4)

1536 Viviendas 8 puntos (2-4)

Pingüinos 7 puntos (1-5)

Arroyito 6 puntos (1-4)

Frondizi 6 puntos (0-6)



Próxima fecha (7ª):

Miércoles 17 de mayo:

Cancha de Sportivo:

21:00 Frondizi vs Regatas

22:15 Sportivo vs Juventus

Cancha de 1536 Viviendas:

21:00 Hércules vs Unión Arroyito

22:15 1536 Viviendas vs El Tala

Cancha de Alvear:

21:00 Pingüinos vs Córdoba

22:15 Alvear vs San Martín



