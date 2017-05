“Mostrar mentalidad y terminar ganando siempre es bueno”

Regatas Corrientes tenía una materia pendiente en la Liga Nacional. Ganarle a Estudiantes de Concordia. El miércoles por la noche lo paso, y en un análisis inmediato del cuatro de situación, el entrenador Gabriel Piccato dijo “en el camino, mostrar mentalidad y terminar ganando siempre es bueno”.

"Todos tenemos nuestro orgullo, y no hablamos de revancha porque no lo tomamos así, pero competimos cuatro veces con este equipo y recién en este último partido le pudimos ganar, y para nosotros eso es importante de cara a lo que viene”, comenzó diciendo el técnico de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato, tras el triunfo ante Estudiantes en tiempo suplementario por 11 a 105.



“Creo que, hipotéticamente hablando porque queda mucho, es un rival probable en cruce de playoffs; y en el camino, mostrar mentalidad y terminar ganando siempre es bueno. Creo que por ahí paso el juego”, dijo el entrenador ya entrando a analizar el juego ante el N° 2 de la Conferencia Norte.



“Podía haber ganado cualquiera el juego–continuó-, pero lo que rescato, salvo momentos aislados, es que fue un gran espectáculo. Entonces esto reafirma un poco lo que veníamos diciendo desde principios de temporada. Lo primero que queremos hacer es ganar, porque vivimos de esto, porque en el deporte profesional esto es lo que vale, pero también en lo posible cuidar el espectáculo. Y hoy el hincha se fue doblemente satisfecho, porque obtuvimos una victoria y porque fue un espectáculo vibrante”, añadió.



Balance fase regular



Pese que todavía falta el partido con San Martín, que no cambiara su tercera posición para la Reclasificación, a requisitoria de la prensa, Piccato hizo un balance de la serie regular diciendo que “yo creo que todo lo hecho ha sido muy bueno, pero falta. Falta un partido, falta playoffs”. “Lo que sí hoy podemos decir es que nosotros formamos parte de una historia, de un club con mucha trascendencia, que estamos acá porque otros hicieron muy bien su trabajo, y la motivación de los dirigentes es seguir haciendo básquet. Y digo todo esto porque también vale reconocer que este equipo, aun incluyendo el equipo que salió campeón en la Liga, en las últimas diez temporadas, ocupa el cuarto lugar en porcentajes de victorias en fase regular. Entonces me parece que eso es bastante contundente”, afirmó.



“Estos chicos lo han dado todo, quieren jugar juntos, y eso a mi, la verdad, me hizo un poquito más fácil el trabajo”, siguió remarcando Piccato en su primera temporada en Regatas, armando y construyendo un equipo nuevo, respaldado en la figura excluyente de Paolo Quinteros, y un acierto descomunal como el de Donald Sims, la gran revelación de la temporada.



Pura ansiedad



En zona mixta, y con la confirmación de que Libertad será el cruce en Reclasificación a partir del próximo lunes 22 en el estadio “Fantasma”, la prensa le preguntó al respecto, a lo que Piccato respondió diciendo: “Yo pensé que el único ansioso era yo, pero aparentemente no, ya que a esta altura lo que me preguntaban era por el clásico y ahora ya nos fuimos a playoffs. La verdad no se”.



“Nosotros estamos pensando hoy en recuperar. Este es el tercer partido en serie, con San Martín va a ser el cuarto. Por lo que lo más importante ahora es recuperarse, tener la mayor energía, para jugar el último partido de 56 de fase regular, y como decimos siempre dar lo mejor, competir de principio hasta el final”, remarcó.



La gente, el plus del clásico



Al ser consultado que espera del partido con San Martín, Piccato fue contundente al señalar que “la cuestión del clásico, yo siempre digo, la gente te así vivir, sentir otra cosa. Nosotros necesitamos decir claramente este discurso de querer claramente todos los partidos, pero el extra lo pone el hincha. Porque el hincha te empuja a llegar a lugares insospechados”.



“Lo que yo viví en estos tres clásicos fue realmente muy fuerte, entonces por ahí yo me di cuenta que la preparación individual siempre es la misma, pero hay un plus que es la gente, la gente que te hace sentir que tenés que darlo todo, y un poquito más”, terminó el coach de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato de cara el clásico de visitante.



