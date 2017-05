Quinteros: “Hemos hecho una tremenda fase regular”

Tras reconocer las virtudes del triunfo de San Martin, en el clásico correntino, el gran capitán de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, en un breve balance de la fase regular admitió que lo más importante fue que “el equipo creyó en el equipo”.

“Ellos jugaban en casa, todos sabemos la magnitud de equipo que tienen, por algo son los número uno de la Conferencia Norte. Vinimos a dar la cara, lo hicimos. Por momentos con un buen básquetbol, pero ellos hicieron un buen trabajo y se quedaron con el triunfo”, comenzó diciendo el capitán de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, tras la derrota con San Martín.



Consultado por el punto de quiebre del juego, para que San Martín gane 89 a 74, Quinteros dijo que “ellos acá se sienten muy cómodos defensivamente, son muy intensos, juegan al límite, eso provoca muchas pérdidas en el rival, nosotros tuvimos muchísimas, y te castigan cuando no hacertas, en el contragolpe, en eso son muy buenos”.



En tanto que al pedirle un balance de la fase regular, el goleador colonense manifestó que tuvieron una “tremenda fase regular hemos hecho. El equipo al principio entró un poco dubitativo, no podíamos encontrarnos entre nosotros, no podíamos encontrar el ritmo de juego, pero con trabajo, sacrifico, humildad y paciencia el equipo se fue encontrando, fue encontrando la química de juego que quería el cuerpo técnico y ganando en confianza, lo que no llevó a estar en el tercer puesto, corroborado tres fechas antes”.



“El equipo creyó en el equipo. Un equipo muy solidario, muy ofensivo. Yo creo que la fase regular fue tremenda, muy positiva, y ahora a empezar los playoffs de la mejor manera”, amplió Paolo Quinteros respecto a un Regatas que terminó tercero con 34 victorias y 22 derrotas. Metido en playoffs, Quinteros dijo que “Libertad también ha ido de menor a mayor. Creció muchísimo en los últimos partidos. Es un gran rival, no te podes descuidar, lo ha demostrado en nuestra casa con 17 puntos arriba nosotros nos ganaron el juego, nunca se entregan, tienen jugadores jóvenes con mucha energía”.



“Vamos a tener que emplearnos al 100 por 100, en ningún momento tenemos que subestimarlos, y principalmente ser auténticos”, completo Quinteros respecto a la serie que dará inicio del próximo lunes 22 de mayo en el parque Mitre. Para finalizar, y consultado si Regatas tiene cosas por mejorar, el gran capitán dijo que “hay detalles para mejorar, que seguramente lo iremos corrigiendo en el trascurso de los partidos. No nos debemos desviar del camino que nos trajo hasta acá, por ahí quizás siendo un poquito más agresivos defensivamente”. “Sobre todo seguir como venimos, que de esa manera vamos a tener muchas chances de poder pasar”, dijo el gran goleador y capitán de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, que en esta temporada ya superó los 10.000 puntos en la competencia.



