Aristu: "Esa jugada final fue una revancha"

Con sus 17 puntos, incluidos los tres que cerraron el juego, Matías Aristu fue clave para la clasificación de Comunicaciones de Mercedes a la final de la Conferencia Norte.

Comunicaciones sacó adelante una serie durísima contra Unión que se estiró hasta el quinto juego. En ese partido definitivo, que se disputó en la jornada de lunes, el partido se decidió en favor del equipo correntino en la última bola (73-71). El encargado de meter el doble (con falta incluida) fue Matías Aristu, quien dialogó con Básquet Plus tras este extraordinario encuentro de baloncesto que le permitió, a él y a su equipo, clasificar a la Final de la Conferencia Norte en donde espera Hindú.



- Antes que nada me gustaría centrarme en esa jugada final y en tus sensaciones. ¿Cómo fuiste viviendo ese último doble y falta, que terminó definiendo el partido?



La jugada final, la del doble y falta, fue una revancha. Estaba muy metido en el partido, tenía muchas ganas de ganar. En partidos anteriores de esta serie contra Unión había tenido la posibilidad de cerrar dos juegos: el segundo de local tuve un triple para ganar el partido en suplementario y no entró. A su vez, en el cuarto de este mano a mano, esta vez en Santa Fe, también tiré el triple triple final para forzar el suplementario y tampoco entró. Estuve muy angustiado, miré 500 veces el video. Me mentalicé porque en algún momento, no sabía si ahora, en un año, dos años o cuando, iba a tener la oportunidad de tomarme revancha. Gracias a Dios la tuve muy próxima y se me dio ese cierre tremendo de este partidazo que hemos ganado, así que estoy muy contento.



- ¿Fue el momento más increíble de tu corta carrera?



Se podría decir que fue el momento más increíble de mi carrera, al menos en mis años como profesional en el TNA. Así que estoy muy contento y no me queda más que disfrutarlo.



- Por lo que se vio, en esas últimas posesiones la pelota pesaba una tonelada, pero creo que ustedes a partir de una gran concentración defensiva pudieron sacar una luz de ventaja, ¿creés que ahí estuvo la clave del juego? ¿Ves alguna otra?



Sin dudas, fue un partido muy duro, palo a palo. Estábamos muy metidos, como te dije antes, teníamos muchas ganas de llevarnos el partido y por eso estuvimos muy concentrados durante los 40 minutos. Hubo baches por momentos, arrancamos un poco mal, pero nos pusimos en partido rápidamente. En el momento final, como decís vos, no sé si la pelota pesaba o qué, pero nosotros teníamos la cabeza en llevarnos el partido y dejamos todo en la cancha. Esas últimas defensas fueron increíbles, así como todo el partido fue muy trabajo. Se nos dio y la verdad es que el grupo se lo merece. No sé si hay otra clave, la defensa fue fundamental: dejamos en 71 puntos a un equipo que tiene un goleo muy alto. También se puede destacar el juego de equipo, ya que por momentos nos pasamos bien la pelota. Esa química que tenemos no se perdió y eso es fundamental. Nos pudimos llevar un gran juego.



- Parece guionado, porque fue el cierre perfecto para una serie de altísimo vuelo y que fue muy igualada…



La verdad que sí, no hay mejor cierre para una serie tan dura. Fue una semifinal muy dura, con dos grandes equipos, que tenían la chance de pasar a la siguiente instancia. Fue increíble, por suerte se nos dio a nosotros. Lo tenemos que disfrutar y ya concentrarnos en lo que se viene.



- Se puede observar en estos juegos lo compenetrada que está la gente con el proyecto, ¿en el día a día en la ciudad es igual? ¿Se transmite ese fervor?



La gente es increíble. Se puede notar el cambio desde que arrancó la temporada hasta ahora, como fue creciendo la asistencia del público a la cancha. Se fueron sumando, creyeron y creen en nosotros, así que estamos muy contentos. A pesar de que es una ciudad que no tenía conocimientos de básquet profesional, por suerte logramos transmitir algo bueno que la gente vio en nosotros. Nos está apoyando en el día a día, en la calle, cuando entramos a un negocio, en los partidos, en los entrenamientos, en todos lados. Siempre hay buena onda, cada vez más y sobre todo en estos playoffs en los que la gente está yendo cada vez más a la cancha. Eso nos da un empujón extra, por lo que estamos muy y esperemos que nos siga apoyando.



- Ahora se viene un rival que obliga quizás a elevar un poquito más la vara, como lo es Hindú, el mejor de la fase regular…



Sí, se viene un gran rival en una final de la Conferencia Norte que va a ser muy dura. Por suerte lo conocemos: hemos jugado cuatro partidos repartiéndonos victorias, así que es cuestión de seguir haciendo lo nuestro, estar concentrados y creer en nosotros. Acá nada te garantiza nada, no importa quién fue primero o segundo en la fase regular, como así tampoco quien se piensa es el mejor o el candidato. Acá va a ganar el que plantee mejor las cosas, el que lleve a cabo un mejor juego, una mejor defensa. Nos preparamos para eso, ya empezamos a mentalizarnos para el viernes, que es cuando vamos a tener nuestro primer partido.



- Hemos hablado con otros protagonistas y nos han comentado que Comu es un club que se merece el ascenso. No solo por el equipo que conformó, sino por todo el laburo que se hace y que va más allá del rectángulo de juego. ¿Se sienten dentro de una institución modelo? ¿Este es un motivo más para dar ese plus que se necesita en estas instancias?



Hables con quien hables te va a decir lo mismo, que es una gran institución. Nosotros quedamos muy sorprendidos, superaron nuestras expectativas y la verdad estamos muy contentos. Queremos darle el máximo nuestro, porque la verdad que se lo merece. Hay una dirigencia excelente, muy comprometida y que tiene palabra. Hablando del equipo, el cuerpo técnico es de muy buena calidad, también muy comprometido al igual que los jugadores. Se armó un gran grupo, muy unido y trabajador, que va por más con una mentalidad ganadora impresionante. Como te dije antes, también suma la gente que nos apoya. Es una institución que se merece más y ojalá podamos regalarle ese plus que vos decís, porque realmente se lo merecen.



- ¿Le dedicás a alguien en especial esta victoria y rendimiento personal?



Son muchas las personas en las que pienso, pero sobre todo en Ariel Pau, que a pesar de tener un cuadro de gripe intentó jugar hasta donde pudo. También a mi familia, a Nati y a mis amigos.



Nota: Básquet Plus



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes