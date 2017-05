Se juega la 7ª fecha de la Copa Palacio 2017

Continuará la semana del básquetbol local con una nueva jornada de la Copa Palacio 2017. Organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), se jugará en tres escenarios la séptima fecha de esta primera competencia oficial de la temporada.

Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Sportivo:

21:00 Arturo Frondizi vs. Regatas Corrientes

22:15 Sportivo vs. Juventus

Cancha de 1536 Viviendas:

21:00 Hércules vs. Unión Arroyito

22:15 1536 Viviendas vs. El Tala

Cancha de Alvear:

21:00 Pingüinos vs. Córdoba

22:15 Alvear vs. San Martín



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes