Hércules y Córdoba lideran invictos la Copa Palacio

Anoche se disputó en forma completa la 7ª fecha de la Copa Palacio 2017 que organiza la Asociación de Básquetbol de la ciudad de Corrientes, donde los líderes Hércules y Córdoba volvieron a ganar para seguir su andar ideal, además Sportivo sorprendió a Juventus.

En cancha de 1536 Viviendas, al primer turno uno de los líderes de la Copa Palacio 2017, Hércules derrotó claramente a Unión Arroyito por 85 a 62, para seguir invicto en lo que va de la temporada. En tanto que en el cotejo de fondo, el local Malvinas 1536 Viviendas cayó ante El Tala por 89 a 77. En tanto que en el "Laucha Cabral", el dueño de casa Sportivo Corrientes consolidó su buen momento venciendo a Juventus por 54 a 52.



En el barrio Aldana, en el estadio "Martín A. Brisco", abriendo la jornada, el último campeón del Torneo Oficial, Córdoba superó ajustadamente a Pingüinos por 79 a 77, para seguir siendo el líder e invicto junto con Hércules de la Copa Palacio 2017. En tanto que en el encuentro de fondo, el local Alvear dio cuenta de San Martín por 63 a 49.



Resultados de la 7ª fecha

Sportivo 54-52 Juventus

Hércules 85-62 Unión Arroyito

1536 Viviendas 77-89 El Tala

Pingüinos 77-79 Córdoba

Alvear 63-49 San Martín



Posiciones:

1) Hércules 12 puntos (6-0)

2) Córdoba 12 puntos (6-0)

3) Alvear 11 puntos (5-1)

4) Sportivo 11 puntos (4-3)

5) Juventus 11 puntos (4-3)

6) El Tala 11 puntos (4-3)

7) Regatas 10 puntos (4-2)

8) San Martín 10 puntos (3-4)

9) Colón 8 puntos (2-4)

10) Pingüinos 8 puntos (1-6)

11) 1536 Viviendas 8 puntos (2-4)

12) Arroyito 7 puntos (1-5)

13) Frondizi 7 puntos (0-7)



Próxima fecha (8ª):

Miércoles 24 de mayo:

Cancha de San Martín:

21:00 Colón vs Alvear

22:15 San Martín vs 1536 Viviendas

Cancha de El Tala:

21:00 Arroyito vs Pingüinos

22:15 El Tala vs Hércules

Jueves 25 de mayo:

Cancha de Sportivo:

21:00 Córdoba vs Frondizi

22:15 Regatas vs Sportivo

Libre: Juventus



