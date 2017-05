"Cuando Regatas esta bien en ofensiva es bastante peligroso"

El goleo de Donald Sims (18 puntos, 5/10 en triples) y el armado de Santiago “Pepo” Vidal (10 asistencias de las 29 del equipo) fue una combinación mortal para Libertad de Sunchales en el primer juego por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Conferencia Norte.

“Libertad es un equipo muy complicado. Creo que en el primer cuarto no estuvimos finos como lo estuvimos a lo largo del año, no tuvimos buenos porcentajes, y eso lo sentimos”, comenzó diciendo el base uruguayo Santiago “Pepo” Vidal respecto al gran triunfo ante Libertad de Sunchales por 92 a 69. “En el segundo cuarto pudimos revertir eso, cambiamos la dinámica del partido, y Ellos sintieron eso. Cambiamos el ritmo del juego, empezamos un poquito a correr, a hacer goles fáciles, y cuando Regatas esta bien en ofensiva es bastante peligroso”, añadió.



COSTADO DEFENSIVO



Pero Regatas no solamente fue sólido en la faz ofensiva, también lo fue en el costado defensivo y al respecto el base regatense comentó que “tanto Brussino como Vildoza se van alternando el mando del juego y del equipo. Nosotros defensivamente hicimos un buen trabajo, sobre todo en el segundo tiempo en donde no lo dejamos despertar”. “Controlamos, en el segundo tiempo, muy bien a Vildoza, que es muy picante, que cuando empieza a agarrar el partido para él, ahí Libertad se siente muy cómodo. Creo que lo ajustamos bien, el equipo hizo una buena tarea defensiva, pudimos embocar adelante y eso nos permitió jugar con cierta comodidad”, profundizó.



¡¡¡URUGUAYO, URUGUAYO!!!



“Son partidos. Yo por ahí entro con las mismas ganas y a veces no tenés el mismo resultado. Hoy me salieron bien las cosas, el equipo me ayudó también. Así que contento porque pudimos darle minutos de descanso a Sims y Quinteros, que son el sostén de esta campaña”, remarcó el popular “Pepo” Vidal sacándose méritos a su gran trabajo.



LA SEGUNDA UNIDAD



En tanto que a la hora de resaltar las virtudes de la segunda unidad, que le permite a Gabriel Piccato tener un equipo largo, Vidal dijo que “el aporte del banco de suplentes ha sido importante a lo largo del año, cado uno en su momento, pero trabajando parejo y regular”.



UNO POR UNO



“Fernando (por Martina) es un titular que juega de suplente. Arengo (Juan Pablo) nos tiene muy contentos a todos, entiende el rol, a jugado brillante los minutos que le tocó. Es un poco la apuesta del Club, hay que respaldarlo, hay que darle confianza, el talento lo tiene. Creo que se va a ir desarrollando a medida que pasen las ligas”, siguió analizando. “Saiz (Javier), creo yo, ya es un jugador consolidado, joven, que sigue aprendiendo, pero sin lugar a dudas tomando buenas decisiones, y bueno el rato que me toca estar a mí aportando lo que el equipo necesita”, añadió.



SEGUNDO PUNTO



Consultado por el partido del miércoles, en donde se pronostica otro match, Vidal fue claro al manifestar que “lamentablemente no va a ser el mismo juego. Esto no es fútbol que arrancas con 23 puntos arriba. Arranca cero a cero, y ellos sabiendo que van a tener que jugar al tope para igualar la serie”. “Nosotros tenemos que olvidarnos rápidamente del primer punto de la serie, porque el miércoles ellos van a entrar de diferente manera”, dijo el base “charrúa” Santiago “Pepo” Vidal respecto al juego el miércoles, que volverá a jugarse en el parque Mitre, esta vez desde las 21 horas.



