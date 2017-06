"Es muy frustrante, por la gran temporada que tuvimos"

El experimentado base de San Martín, Juan Pablo Cantero, resumió su desencanto tras la serie que les ganó Regatas Corrientes: “Se armó un gran equipo y tuvimos un buen año, pero con esta eliminación quedamos cortos”, sintetizó.

El base Juan Pablo Cantero fue uno de los jugadores más regulares de San Martín a lo largo de la serie final de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol. En el cuarto partido, que selló la clasificación de Regatas Corrientes a la final de la competencia, el paranaense aportó 21 puntos y 7 asistencias, aunque pese a su gran actuación no pudo impedir la derrota 85 a 80 en suplementario y la eliminación del "rojinegro".



“Esto es muy frustrante, por la gran temporada que tuvimos, y que se termine así es frustrante”, admitió el entrerriano en la retirada del estadio José Jorge Contte del plantel conducido por Sebastián González. “La táctica que nos planteó Regatas fue acertada. Aunque estuvimos cerca en los dos juegos de visitante, más en este último, pero no alcanzó y lo lamentamos mucho”, agregó Cantero, mientras de fondo se escuchaban cánticos por la celebración del plantel y público regatense luego del 3-1 en la final norteña.



Cantero expresó que “era una oportunidad muy grande de luchar por el campeonato y nos encontramos con una piedra en el camino que no la pudimos superar”, en alusión al desempeño del conjunto del parque Mitre. El base subrayó que “fueron detalles los que nos hacen quedar fuera del torneo y lamentablemente acá no hay mañana y esa es la frustración de la que hablo”, remarcó, y detalló que “el segundo y tercer juego de la serie erramos muchísimos tiros solos, algo que no se nos había presentado nunca durante el año, y hoy (por el lunes) lo hicimos un poco mejor, pero las pelotas que teníamos que ganar, principalmente en el rebote defensivo, no las ganamos”.



“Se armó un gran equipo y tuvimos un buen año, pero con esta eliminación quedamos cortos”, se sinceró el base de 34 años. “Lo lamento mucho porque superamos situaciones difíciles, adversas, piedras en el camino que supimos sortear, pero queda esa sensación de que quedamos cortos. Por momentos tuvimos este último juego al alcance de la mano, y podríamos haberlo ganado, pero no lo supimos cerrar y luego se hizo difícil corriendo desde atrás”, resumió en alusión a la ventaja de 12 puntos que desaprovecharon (50-62 promediando el tercer cuarto) y al mejor desenlace de Regatas en el tiempo suplementario.



Para terminar, el base Rojinegro sostuvo que “el equipo se sacrificó e hizo todo para seguir avanzando, pero quedamos cortos y ahora es momento de limpiar estas sensaciones, que duelen muchísimo por el equipo que formamos y la amistad que se generó en el grupo y por aquellas personas que siempre nos acompañaron en el club y nos hicieron sentir como en casa”.



Fuente: Diario El Litoral



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes