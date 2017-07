Goya y Capital las sedes de las semifinales del Provincial U-19

Se dieron a conocer las sedes que albergaran los cuadrangulares semifinales de la Liga Provincial de Clubes 2017, de la FBPC, en la categoría U-19. Ocho equipos van en busca de los cuatros boletos que hay en juego, dos por grupo, al Final Four, de donde saldrán los dos representantes de Corrientes, al Regional de clubes del NEA.

Del viernes 7 de julio al domingo 9 de julio, en Goya y Corrientes, se empieza a definir la Liga Provincial de Clubes. En cada uno de los cuadrangulares, jugarán todos contra todos a una rueda y quienes finalicen 1° y 2° en cada grupo, accederán al Final Four, que también será a una rueda, y se disputará en sede a licitar del 21 al 23 de julio.



Sede Goya: Grupo 1

Unión (Goya)

A.G.D.A. (Goya)

Comunicaciones (Mercedes)

San Martín (Corrientes)



Viernes 7 de julio

18:30 hs. Congreso de Delegados, Club Unión, Tucumán 1272.

1ª fecha:

Cancha de Unión:

19:30 hs. A.G.D.A. vs. Comunicaciones

21:00 hs. Unión vs. San Martín

Sábado 8 de julio:

2ª fecha:

Cancha de Unión:

09:00 hs. San Martín vs. A.G.D.A

10:30 hs. Comunicaciones vs. Unión

3ª fecha:

Cancha de A.G.D.A.:

17:00 hs. Comunicaciones vs. San Martín

18:30 hs. A.G.D.A. vs. Unión



Sede Corrientes: Grupo 2

Regatas (Corrientes)

General Belgrano (Curuzu Cuatía)

Santa Rosa Básquet (Santa Rosa)

A.M.A.D. (Goya)

Sábado 08 de julio:

18:00 hs. Congreso de Delegados, Club Córdoba, San Martín y Catamarca.

1ª fecha:

Cancha de Córdoba:

19:00 hs. Regatas vs General Belgrano

21:00 hs. A.MA.D. vs. Santa Rosa Básquet

Domingo 09 de julio:

2ª fecha:

Cancha de Córdoba:

09:30 hs. A.M.A.D. vs. General Belgrano

11:30 hs. Regatas vs. Santa Rosa Básquet

3ª fecha:

Cancha Córdoba:

17:00hs. Santa Rosa Básquet vs. General Belgrano

19:00hs. Regatas vs. A.M.A.D.



