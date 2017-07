Alvear le ganó a Córdoba y Las Mil bajó a Regatas

Se completó anoche la 12ª fecha de la Copa Palacio 2017, que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, donde Alvear superó a Córdoba, pero ambos clasificaron a las semifinales. Además 1536 Viviendas dio un paso clave al ganarle a Regatas Corrientes.

En el estadio "Mariano Andino Igarzabal" se completó anoche la 12ª fecha de la Copa Palacio, que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, donde quedaron definidos tres de los cuatro semifinalistas del primer certamen de la temporada 2017.



Al primer turno en cancha del Club Córdoba, Malvinas 1536 Viviendas dio el golpe de la jornada al derrotar a Regatas Corrientes por 76 a 67, para quedar más cerca de las semifinales. En tanto que en el cotejo de fondo en un enfrentamiento entre clasificados, Alvear superó como visitante a Córdoba por 74 a 71, para tomarse revancha de la última final del Torneo Oficial 2016.



Resultados 12ª fecha:



Sportivo 57-60 Pingüinos

El Tala 48-74 San Martín

Arroyito 42-79 Colón

Juventus 52-76 Hércules

Regatas 67-76 1536 Viviendas

Córdoba 71-74 Alvear



Posiciones:



1) Hércules 20 puntos (9-2) (clasificó a semifinales)

2) Alvear 20 puntos (9-2) (clasificó a semifinales)

3) Córdoba 19 puntos (8-3) (clasificó a semifinales)

4) 1536 Viviendas 18 puntos (7-4)

5) Colón 17 puntos (6-5)

6) Sportivo 17 puntos (6-5)

7) Juventus 17 puntos (6-5)

8) Regatas 17 puntos (6-5)

9) El Tala 16 puntos (5-6)

10) San Martín 16 puntos (5-6)

11) Pingüinos 16 puntos (4-8)

12) Arroyito 12 puntos (1-10)

13) Frondizi 11 puntos (0-11)



Como sigue:

Miércoles 5 de julio:

Cancha de Juventus:

21:00 Frondizi vs Hércules

22:15 Juventus vs Alvear

Cancha de Córdoba:

21:00 Sportivo vs 1536 Viviendas

22:15 Córdoba vs San Martín

Cancha de El Tala

21:00 Unión Arroyito vs El Tala

22:15 Regatas vs Colón



