Se define el último clasificado a las semis de la Copa Palacio

Una noche definitoria se jugará hoy por la Copa Palacio 2.017, organizada por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). Se disputará la última fecha de la fase clasificatoria y resta conocer al cuarto equipo clasificado a la instancia final.

Hércules, Alvear (ambos con 20 puntos) y Córdoba (19) ya lograron el pase, pero existen varias alternativas para conocer la restante clasificado. El representativo de 1.538 Viviendas (18) depende de sí mismo para sumarse al trío finalista, pero hoy enfrenta a Sportivo Corrientes (17), que de ganar lo igualará en las posiciones. Sucede lo mismo con Regatas y Colón (ambos con 17), cuyo ganador esperará que Sportivo gane y así forzará un triple desempate.



El programa de partidos:

Cancha de Juventus:

21:00 Frondizi vs Hércules

22:15 Juventus vs Alvear

Cancha de Córdoba:

21:00 Sportivo vs 1536 Viviendas

22:15 Córdoba vs San Martín

Cancha de El Tala:

21:00 Unión Arroyito vs El Tala

22:15 Regatas vs Colón



