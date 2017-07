"No había necesidad de arriesgar, hay que mirar al futuro"

El escolta Paolo Quinteros habló después de la derrota de Regatas Corrientes frente a San Lorenzo en el primer duelo de la Final y contó cómo vivió el partido desde afuera y cómo afronta la recuperación de su fascitis plantar.

"Hoy no había necesidad de arriesgar. Hay que mirar de cara al futuro, va a ser una serie larga así que optamos por seguir recuperándonos y no forzar", sostuvo Paolo Quinteros que no fue de la partida debido a la fascitis plantar que presenta en el pie derecho. "No se puede hablar de plazos. Hay que ver como reacciona el pie. Estoy evolucionando muy bien. Esto es frustrante, no poder estar en una final pero estoy con optimismo y confianza de que voy a volver y confío mucho en el equipo", afirmó el jugador sobre su recuperación.



Y agregó: "Con el kinesiólogo estamos haciendo todo lo posible para poder volver a la cancha. Fue todo una decisión en conjunto. Se llegó a esta conclusión que era la más lógica y la más coherente". "Arrancamos muy bien pero ellos crecieron, aumentaron los porcentajes e hicieron las diferencias. Los chicos han puesto todo y eso me deja muy contento", declaró sobre las claves para que San Lorenzo se lleve el primer punto de la serie.



Aguirre: "Defendimos intenso y en ataque fuimos solidarios"



"Por suerte hemos hecho un gran partido. Sabíamos que teníamos que entrar duros más allá de que a ellos les faltaran sus dos hombres más importantes en ofensiva, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo para ganar de esta manera", sostuvo Nicolás Aguirre después de la victoria ante Regatas, que no contaba con dos de sus pilares fundamentales: Donald Sims y Paolo Quinteros. "Ellos estaban diezmados, nosotros teníamos que estar atentos a ver si reaccionaban para bien, o si otros jugadores estaban mejor de lo que venían haciendo".

"Estuvimos bien mentalmente. Defendimos intenso y en ataque hemos sido solidarios como siempre", afirmó el base al hablar de las claves para llevarse el punto de hoy. "El partido del jueves seguro va a ser diferente, nosotros tenemos que estar preparados, si le llega tocar estar a Paolo (Quinteros) que es un hombre importante para ellos. Tenemos que pensar en lo que el técnico nos pide. Lo importante siempre es ganar, por suerte contamos con un plantel muy largo", sentenció Aguirre.



Mata: "No tenemos que dar nada por hecho, ni por ganado"



Al hacer un análisis del primer juego de la serie, Marcos Mata afirmó: "Creo que al principio arrancamos parejos, nosotros también un poco sorprendidos por lo que pasó con Paolo (Quinteros), nos enteramos en la charla técnica. Tratamos de ver quiénes iban a jugar y quiénes eran los que más decisiones iban a tomar". "Defendimos duro, cuando nos pasamos la pelota en ataque todo resultó más fácil", sostuvo el alero sobre los factores claves para conseguir el triunfo en casa.



En cuanto a la ventaja que obtuvieron en este primer duelo, Mata dijo: "La diferencia no creo que sea la correcta, si es una realidad que ellos tienen dos de los jugadores más importantes o por los que pasan más la pelota, que no están. Tendremos que cuidarnos en el segundo partido por si juega Paolo. No tenemos que dar nada por hecho, ni por ganado". "Hay muchos equipos que se arman como favoritos y después no llegan. Es una presión que uno sabe que toma al venir a este club. Estoy agradecido de estar acá", afirmó el alero. "Ellos van a querer cambiar algunas cosas, nosotros vamos a tener que mantener la intensidad en defensa, porque el partido no se dio como ellos querían", finalizó Mata.



