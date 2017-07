Corrientes conoce sus rivales para el Argentino de Neuquén

Se sortearon las zonas del 83º campeonato Argentino de Mayores Masculino, que se desarrollará en la provincia de Neuquén, del 23 al 29 de julio, con la participación de 12 federación que se distribuirán en tres sedes: Plaza Huincul-Cutral Có, Plotter y Neuquén Capital.

El Grupo A, que se llevará a cabo en la capital neuquina, quedó compuesto por Tucumán, Corrientes, el local y La Rioja; el B, que se celebrará en Plaza Huincul, por Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y el clasificado del primer promocional; y el C, que tendrá sede en Plotter, quedó conformado con Buenos Aires, Chaco, Córdoba y el clasificado del segundo promocional.



Hasta el momento los equipos confirmados son Tucumán (campeón defensor), Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja y el local. Restan definir los dos últimos clasificados y vale recordar que en la última edición, llevada a cabo en Santa Fe, descendieron Mendoza y Misiones.



FORMATO DEL TORNEO



FASE DE GRUPOS

Los 12 equipos se dividirán en tres zonas (“A”, “B” y “C”) mediante sorteo según normativas vigentes. Las zonas tendrán sede en tres ciudades: Neuquén, Plottier y Plaza Huincul. En esta Fase jugarán todos contra todos entre los integrantes de cada grupo ubicándose del 1º al 4º en cada zona.



FASE CAMPEONATO

Clasifican a esta Fase los ubicados en la primera y segunda posición de cada zona más los dos mejores terceros entre todas las zonas. Estos ocho equipos jugarán Cuartos de Final, Semifinal y Final.Los primeros de cada zona se reordenarán del 1° al 3°; los segundos lo harán del 4° al 6° y los dos mejores terceros ubicándose 7° y 8° respectivamente.

De esta manera jugaran el 1° vs 8° resultando ganador “A”; 2° vs 7° resultando ganador “B”; 3° vs 6° resultando ganador “C” y 4° vs 5° resultando ganador “D”. Los perdedores finalizarán su participación. Esta instancia se jugará en Neuquén y Plottier.Para luego definir en semifinales “A” vs “D” y “B” vs “C”; cuyos perdedores disputarán el 3° puesto y los ganadores la Final del Campeonato. Estos juegos se disputarán en estadio Ruca Che de Neuquén.



FASE PERMANENCIA

El tercero de zona restante y los tres equipos ubicados en la cuarta posición de cada zona se reordenarán del 9º al 12º (siendo el tercero de zona el 9º) para jugar 9° vs 12° y 10° vs 11°. Los perdedores de cada cruce descenderán al Promocional. Esta instancia se jugará en la sede de Plaza Huincul.



