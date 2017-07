López Ríos: "Vamos a buscar mantener la categoría"

La preselección mayor de Corrientes lleva a cabo se segunda concentración en esa ciudad con vistas al Argentino de Neuquén. Dialogamos con el entrenador, Juan Humberto López Ríos quien nos brindó un panorama del equipo, lo que se viene en el Regional U-19 de Selecciones y del Torneo Federal, donde confirmó que no continuará en Atlético Saladas.

Tras culminar el tercer día de trabajo, dialogamos con el entrenador Juan Humberto López Ríos, para que realice su primer balance de trabajo con el plantel que se prepara para el 83° Argentino de Neuquén, a llevarse a cabo del 23 al 29 de julio próximo. Consultado como ve a los muchachos y con la fecha ya a la vuelta de la esquina nos respondió, “los veo bien. La verdad que para todos va a ser complicado, todos llegamos en las mismas condiciones con pocos entrenamientos, ya definidas las zonas, (Corrientes integrará la “A” junto a Tucumán, último Campeón, La Rioja y la anfitriona Neuquén), creo que cuando se va acercando la fecha del torneo los muchachos se van poniendo con más ganas, pensando más en lo que va a ser el torneo, lo que para nosotros es un gran desafío, no perder lo que vamos a buscar que es mantener la categoría y todo lo que venga después va a ser un premio”.

Siguiendo en la misma línea, y consultado el funcionamiento que hay que armar, con jugadores varios de los cuales ya los ha dirigido, lo cual le facilita el trabajo el “Tano” expresó, “los veo bien. Hoy es primer día que hicimos básquet, por ahí los veo un poco acelerados, pero es todo producto que terminaron sus torneos y estuvieron varios días sin hacer nada, a medida que pasen los días y en los clubes de sus ciudades agarren un poquito más de básquet, ya no queda tiempo así que cuando terminemos acá no creo que vayan a ir a descansar, y luego nos juntaremos como hicimos siempre, en la semana previa al campeonato, y ojala podamos hacer un par de juegos amistosos, Chaco es una posibilidad por la cercanía, para llegar de la mejor forma y dejar bien representado a la provincia y para ellos nos estamos preparando”.



U-19 de Selecciones



Como si fuera poco, López Ríos también tiene el reloj en contra con respecto al Regional de Selecciones U19, que se llevará a cabo el 14 y 15 de julio en la ciudad de Charata, Chaco. Consultado sobre los movimientos que tiene pensado realizar para la puesta en escena del representativo provincial nos manifestó, “si bien hace dos años que estoy y conozco, me maneje preguntando mucho, también nuestra preparación va a ser corta por el poco tiempo que disponemos, se complica muchos las cosas, tuvimos inconvenientes en todos los sentidos, desde la elección de Autoridades, (la FBPC, tuvo elecciones de autoridades el pasado 10 de junio), para saber quién iba a ser el técnico, a partir de ahí me dieron pocos días para poder trabajar en las dos selecciones, pero enfrentamos los desafíos, siempre me gustaron, confío en la capacidad que tienen los chicos y los grandes, y tenemos la expectativa de hacer un buen campeonato Regional”.



Torneo Federal



Para cerrar el extenso dialogo, López Ríos habló sobre el certamen Federal, y tras ser consultado sobre lo que dejó la pasada temporada y sobre su futuro en la competencia nos confirmó que no continuará en Atlético Saladas. “Más allá de haber tenido una fase regular no del todo buena, el equipo se pudo acomodar y ese trabajo se pudo ver en los play-off donde llegamos a instancias de semifinales, hecho histórico para el club. Lamentablemente, las autoridades de Atlético, han resuelto que yo no continué al frente del equipo para la próxima temporada”.



Consultado sobre si lo sorprendió la decisión de la entidad de la calle Alvear, López Ríos, concluyó, “son cosas que pasan, más allá que a nadie nos gusta, son las reglas de juego. Ahora, luego de mis actividades con las Selecciones Corrientes, más tranquilo empezaré a analizar lo que me depare el futuro”.



Fuente: Prensa FBPC



