Regatas será sede del Regional VI U-19

Este viernes en el estadio “José Jorge Contte” del Club de Regatas Corrientes comenzará a jugarse el torneo Regional VI, zona 1, en la categoría U19, con la participación del representativo local, su homónimo de Resistencia, Sarmiento de la ciudad de Formosa y Oberá Tennis Club (OTC).

La dirigencia del Club de Regatas Corrientes confirmó este martes que la etapa Regional VI, zona 1, de la categoría U19 se jugará este viernes y sábado en el estadio cubierto “José Jorge Contte”. Tras la consagración en Mercedes, quedándose con el título Provincial, Regatas quedó como cabeza de la zona 1, y organizador del cuadrangular; en tanto San Martín (segundo), deberá trasladarse a Resistencia para jugar la zona 2; que organiza Villa San Martín.



Del cuadrangular en Regatas Corrientes, participarán el representativo local (1º de Corrientes), su homónimo de Resistencia (2º de Chaco), Sarmiento de la ciudad de Formosa (2º de Formosa), y Oberá Tennis Club (OTC) (1º de Misiones). El equipo de Juan Pablo Mascaró estará debutando el viernes, a las 21 horas, ante OTC; en tanto que el sábado, en la doble jornada, se medirá primero con Sarmiento, por la mañana, y por la tarde cerrará con su homónimo de Resistencia. Recordemos que el campeón del petit torneo se quedará con el boleto para los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes Juveniles de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).



FIXTURE

Viernes (28/07):

19:00 hs. Sarmiento vs. Regatas Resistencia

21:00 hs. Regatas Corrientes vs. Oberá Tenis Club

Sábado (29/07):

09:30 hs. Oberá Tenis Club vs. Regatas Resistencia

11:15 hs. Regatas Corrientes vs. Sarmiento de Formosa

Sábado (29/07):

17:00 hs. Oberá Tenis Club vs Sarmiento de Formosa

19:00 hs. Regatas Corrientes vs. Regatas Resistencia



EN RESISTENCIA



En la vecina orilla, en tanto, se jugará el grupo 2 del Regional VI, con al organización del Club Villa San Martín (1º Chaco), y la participación San Martín (2º de Corrientes), Estudiantes (1º de Formosa), y Tokio de Posadas (2º de Misiones).



