Regatas abre el Regional U-19 contra Oberá

El equipo del Club de Regatas Corrientes debutará este viernes en torneo Regional VI, zona 1, en la categoría U-19, ante Oberá Tennis Club (OTC). El encuentro arrancará a las 21 horas en el estadio “José Jorge Contte”.

“Tenemos muchas expectativas en el el Regional. Confiados en qué podemos hacer bien las cosas”, comenzó diciendo el capitán U19 del Club de Regatas Corrientes, Juan Cruz Rinaldi, de cara al Regional VI que comenzará este viernes en el estadio “Fantasma”. “Va a ser difícil, porque está OTC que tiene buenos jugadores y que además nos ganaron la final del Regional U17 el año pasado. Creo que ahora tenemos muchas más posibilidades para llevarnos el torneo”, añadió Rinaldi.



De allí que el primer choque, precisamente ante Oberá Tennis Club (OTC), será crucial para las aspiraciones del equipo de Juan Pablo Mascaró, para encaminar el futuro y pensar en la obtención de la única plaza para el Argentino de Clubes de la CABB. Del Regional en el “Contte”, participarán el representativo local (1º de Corrientes), su homónimo de Resistencia (2º de Chaco), Sarmiento de la ciudad de Formosa (2º de Formosa), y Oberá Tennis Club (OTC) (1º de Misiones).



El equipo “Fantasma” estará debutando el viernes, a las 21 horas, ante OTC; en tanto que el sábado, en la doble jornada, se medirá primero con Sarmiento, por la mañana, y por la tarde cerrará con su homónimo de Resistencia. Recordemos que el campeón del petit torneo se quedará con el boleto para los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes Juveniles de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).



EL PLANTEL CAMPEÓN



El plantel que viene entrenando se encuentra integrado por Juan C. Rinaldi, Juan González, Lisandro Gómez, Giovanni Deppiagio, Bruno Meza, Marco Giordano, Juan P. Corbalán, Joaquín Sosa, Gianluca Dondo, Andrés Bodach, Joaquín Marcón, Joaquín Núñez Huel y Maximiliano Velásquez.



FIXTURE

Hoy:

19:00 hs. Sarmiento vs. Regatas Resistencia

21:00 hs. Regatas Corrientes vs. Oberá Tenis Club

Mañana:

09:30 hs. Oberá Tenis Club vs. Regatas Resistencia

11:15 hs. Regatas Corrientes vs. Sarmiento de Formosa

17:00 hs. Oberá Tenis Club vs Sarmiento de Formosa

19:00 hs. Regatas Corrientes vs. Regatas Resistencia



