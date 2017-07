En Resistencia San Martín buscará su lugar en el Argentino U-19

El representativo juvenil de San Martín de Corrientes buscará este fin de semana dar otro paso más en la temporada participando en el Regional VI Zona 2 de la categoría U19, que se desarrollará en la ciudad de Resistencia.

El anfitrión será el Club Villa San Martín y además de los “rojinegros” correntinos completará este triangular Tokio de Posadas. Este reducido entrega un boleto para los cuartos de final del Campeonato Argentino de Clubes Juveniles de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).



San Martín viene de dos fines de semanas muy positivos, primero en la instancia de semifinales del Provincial U19 de Clubes jugada en Goya, clasificando junto a Comunicaciones de Mercedes en el cuadrangular que completaron los locales de Unión y AGDA. Y en la final del certamen provincial que se desarrolló en Mercedes, donde el equipo “santo” alcanzó su lugar en el Regional U19 junto a Regatas, dejando en el camino a los locales de Comunicaciones y AMAD de Goya.



Otra vez con la conducción de Gabriel Revidatti y la asistencia técnica de Fabián Elías Saad (Diego Blanco será el preparador físico), en la capital chaqueña la plantilla “rojinegra” estará integrada por: Conrado Romero, Cristian Pérez (bases), Ezequiel Barrios Núñez, Guido Sottile y Augusto D'Andrea (escoltas), Agustín Barrios, Axel Méndez, Rolando Vallejos (aleros), Franco Alorda e Ivo Russo Cocha (ala-pivotes) y Enzo Almeida (pivote). Si bien la actividad se iniciará este viernes en el Club Villa San Martín, la agenda de los “rojinegros” tendrá dos turnos el sábado. Por la mañana se medirá con Tokio y por la tarde cerrará el torneo enfrentando al local Villa San Martín.



El programa regional completo será:

Viernes 28 de julio:

21:30 Villa San Martín vs. Tokio.

Sábado 29 de julio:

11:00 San Martín vs Tokio

19:30 Villa San Martín vs San Martín



