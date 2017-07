Pérez González con el objetivo de “elevar la competencia interna”

El actual presidente de la entidad madre de las Asociaciones de la Provincia quiere mejorar los torneos locales en pos de un crecimiento parejo. Con una visión más abarcativa, hace foco en las Formativas pero también busca coordinación con la Primera, Maxi y el Femenino.

José Miguel Pérez González expuso sus ideas, y el deseo que lo mueve como cabeza visible de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC) es encontrar un camino de crecimiento desde las bases pero que pueda ser sostenido a lo largo del tiempo. Es por ello que el flamante presidente de la entidad que nuclea a las Asociaciones en todo el territorio correntino se planteó “elevar la competencia interna”. Su objetivo es que los jugadores de todas las edades, desde formativas hasta maxibásquet, tengan la posibilidad de un roce competitivo que permite elevar el nivel de juego.



“Desde el 10 de junio nos hemos hecho cargo de la Federación, si bien en marzo ya hubo un proceso de Normalización, y estamos trabajando con todos los clubes y las distintas asociaciones para que todas estén en regla y tengan al día sus personerías jurídicas. Si Dios quiere vamos a llamar a una Asamblea Extraordinaria para reformar el estatuto y cada Asociación deberá tener su Personería Jurídica, eso como norma ineludible”, explicó el dirigente saladeño.



Pérez González contó también que está abocado a “la continuidad de las formativas, con los distintos regionales, tanto femenino como masculino. Hemos nombrado a la doctora Roxana Portillo como coordinadora de la parte femenina de la Federación y también en la rama de Maxibásquet trabajando con la gente de Capital, con Walter Tognola y Walter Gómez; vamos a estar si Dios quiere en el torneo de Maxibásquet en los primeros días de agosto”. “Este torneo tiene todo el apoyo de la Federación y el aval junto a la Asociación de Capital presidida por Guillermo Gómez”, indicó.



Asimismo, el ex basquetbolista de Regatas y Juventus -entre otros clubes- además del seleccionado provincial, aclaró que “la Federación es la madre de todo pero existen distintas patas y cada una de las ramas tendrá su coordinador: Maxibásquet, Femenino, Formativas y Primera. Esas distintas patas deben tener un nombre, un coordinador. Debemos conformar un gran equipo de trabajo. Tengo la suerte de contar con dirigentes que me acompañan como (Rafael) Fondón, (Oscar) Larroca, (Fernando) Vallejos y varios más que forman parte de la Federación. A mí me gusta trabajar mucho en equipo y a partir de ahí empezar a crecer”.



Entre las metas cumplidas, “Josemi” detalló: “Viajamos a Cañada de Gómez con el U17 después de ganar el Regional en Chaco. Equipamos a los distintos seleccionados de la Federación. Compramos toda la indumentaria, desde camisetas a buzos, adquirimos pelotas y la verdad es que era una parte en la que estábamos en deuda porque nada absolutamente había”. Más adelante, el titular de la FBPC mostró orgullo por los pasos dados con el seleccionado mayor, no sólo por la faz deportiva.



Al respecto dijo: “Pudimos pagar en tiempo y forma el viático que se arregló con los jugadores que viajaron a Neuquén y también nos hicimos cargo de la deuda del torneo Argentino disputado el año pasado en Santa Fe (más precisamente Firmat) con los jugadores que estuvieron en ese campeonato. Y la verdad es que hay muchas cosas por hacer en la Federación”. “Las concentraciones que se pudieron hacer del primer equipo que se fue a Neuquén, viajar de una forma distinta, en colectivo, cómodos y con un par de días de antelación. Nos pusimos a disposición de los jugadores y los tratamos como tiene que ser”, agregó.



- Valor agregado para el Provincial



En otro tramo de la entrevista, Pérez González contó la propuesta que elevaron a la CABB, con el afán de darle mayor valor al Provincial de Clubes. “Estuvimos en la Confederación Argentina con el presidente (Federico) Susbielles, junto a Marcelo Quagliozzi, en la cual planteamos la inminente realización del Provincial de Clubes, previsto para septiembre, que tendría como valor agregado una plaza para el próximo Torneo Federal. Es decir que el campeón de Corrientes clasificaría directo al Torneo Federal del año que viene, como así también los que ganen sus respectivos Provinciales en Chaco, Misiones y Formosa. Eso se resolverá una vez que se reúna el Comité Regional del NEA. De este modo se eliminaría el Pre-Federal (o Argentino de Clubes) que también es un gasto”, sostuvo.



Y enseguida remarcó: “Hoy lo que tenemos que lograr es cuidar las arcas de los clubes y nuestra idea, que prendió muy bien en la CABB, es que se reflote la Región NEA en el Torneo Federal. Entonces, si tenés al campeón de Corrientes, al de Chaco, al de Misiones y al de Formosa, más Unión de Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá y Atlético Saladas, ya son siete y se conformaría otra vez la Región NEA, que es lo que se perdió. Por eso, de repente a Atlético le toca viajar a Entre Ríos, con un promedio de 700 kilómetros y realmente se hace muy costoso”.



- Ambicioso proyecto en Formativas



“Tenemos en mente un gran proyecto para las Formativas. Estamos regionalizando la provincia, estuvo Rafael Fondón en Santo Tomé y nosotros con Quagliozzi vamos a ir a Monte Caseros, Paso de los Libres y Mercedes para conformar las distintas asociaciones. En un futuro vamos a presentar un proyecto al Gobierno para que éste subvencione el traslado a los clubes. Entonces, ahí crecemos. Al tener el traslado pago se resuelve uno de los principales problemas que existen hoy por hoy”, entendió Pérez González.



Al mismo tiempo, graficó: “Porque a un chico de Paso de los Libres se le dificulta mucho venir a jugar un partido de básquet a Corrientes. Por ahí el de Corrientes (haciendo alusión a Capital) no tiene mayores problemas, porque juegan entre ellos; pero a su vez, tampoco sale a competir. El de Saladas juega contra el de Santa Rosa y Bella Vista. Y después cuando le toca otra instancia, no podemos pasar mitad de cancha. O sea, nosotros buscamos agrandar el mapa de la provincia basquetbolísticamente hablando. Que haya un equipo de Paso de los Libres, otro de Santo Tomé, que jueguen los de Goya, los de Saladas… Es decir, regionalizar primero con más asociaciones y después sí, que se jueguen las finales y el que te toca, te toca”.



“Pero si no, no podemos, se achica mucho y la competencia termina siendo mala. Por eso surge el déficit que tenemos que no podemos sacar jugadores de Corrientes. Tenemos que mejorar la competencia interna para en un futuro tener valores genuinos jugando en los principales niveles. De lo contrario, San Martín, Regatas y ahora también Comunicaciones van a ser una isla de elite a nivel nacional, pero abajo no queda nada”, dijo.



“Por eso la intención de trabajar en Formativas de otra manera, siempre que se pueda contar con la ayuda del Gobierno. Lo de Ricardo Colombi fue magnífico para todos los clubes de básquet. Su apoyo fue fundamental. La realización de los pisos de parquet y los vestuarios en tantos clubes. Yo cuando jugaba, hace 15 o 20 años, llegaba el invierno y nos tocaba jugar en Pingüinos, que no tenía techo; lo mismo que El Tala e incluso Alvear tampoco era todo cerrado. Y hoy es otra cosa, entonces tenemos que saber aprovecharlo”, instó Pérez González.



No obstante, el dirigente saladeño cuestionó que “hoy de Capital hay pocos equipos en el Provincial. Y yo soy de la idea de que El Tala tiene que participar, Córdoba igual, Alvear… Alvear, una institución con una barriada enorme en Corrientes, hoy no participa en el Provincial; Juventus es otro equipo importante que tiene que estar. Pero también tiene que existir una ayuda, por eso es que deseamos contar con la subvención en el transporte, como es el fútbol formativo que está muy bien organizado”.



- Punto final para la informalidad



Además de imponer que todas las asociaciones tengan su Personería Jurídica, Pérez González advirtió que “uno de los grandes problemas con los que me encontré es la suspensión de partidos porque llovizna por ejemplo. Eso hay que desterrar. Si un partido está programado para el sábado, se tiene que jugar ese día. Basta de improvisaciones, dejemos de ser informales. El equipo que tiene programado determinado día, tendrá que presentarse a jugar y sino perderá 20-0. Porque sino ocurre que entre dos clubes se ponen de acuerdo y postergan los compromisos pero después vemos que el calendario resulta apretado. Habrá excepciones (…) pero a lo sumo lunes o martes estarán jugando sabiendo que al próximo fin de semana también te vas a tener que presentar”.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes