"Debemos tener paciencia y conformar el mejor plantel"

Fernando “Tulo” Rivero confirmó que Comunicaciones comenzará la pretemporada de cara a la edición 17/18 de la Liga Nacional el próximo 16 de agosto. Además aseguró que en las próximas horas se conocerán los nombres que faltan para completar el plantel.

El técnico recientemente ascendido a la categoría máxima del básquet argentino confesó que fueron los pocos días de descanso tras el título obtenido con Comunicaciones. “Después de unos días de festejo y relax ya empezás a pensar y diagramar el nuevo equipo sobre todo para una categoría que es completamente distinta al TNA. Esta etapa es muy importante porque es donde armás el rompecabezas del equipo y en eso estamos metiéndole horas a la silla a la computadora, al teléfono para ver cuáles son las mejores opciones de jugadores para armar el plantel de Comunicaciones”.



Respecto a esta situación Rivero remarcó las diferencias con el año anterior. “Se está haciendo bastante difícil. Yo lo había hablado con los dirigentes y si se quiere me adelanté a lo que podía pasar, pero creo que ha superado eso que yo pensaba. Sabemos que va a ser el primer año en la categoría, y generalmente el jugador busca equipos que jueguen torneos internacionales, que apunten a pelear en los primeros puestos. Hay muchos condimentos que me hacían pensar que iba a ser difícil traer jugadores y a eso hay que agregarle que hubo varios equipos sin entrenadores y eso hizo que el mercado no se mueva. Todo hizo que se haga difícil la búsqueda de nacionales, luego convencerlos y a partir de ahí cambiar un poco la idea y reorganizar mi cabeza en cuanto al equipo. Lo que el año pasado por ahí nos favoreció en el TNA ahora nos juega un poco en contra en esta categoría. Hoy tenemos que tener paciencia y conformar el mejor plantel”.



Comunicaciones ya tiene ocho fichas confirmadas y al respecto el técnico dijo “todos los jugadores fueron elegidos y consensuados con toda la dirigencia. Estamos bien, contentos. Nos faltan dos fichas mayores titulares (una esta avanzada se podría confirmar en las próximas horas). Por otra parte vamos a incorporar dos o tres juveniles que estén a la altura de las circunstancias en el día a día en las prácticas que eso fue uno de los factores que nos favoreció para que el equipo funcione. Ahora habrá que cerrar el equipo y luego empezar a entrenar para encontrar la mejor versión con el personal que contamos”.



La competencia para esta nueva temporada tiene cambios y al respecto Rivero se mostró conforme con los mismos. “Me gusta, me parece más equitativa que el año anterior donde había solo un campeón de conferencia. En el segundo torneo jugaremos todos contra todos y me parece que va a ser mucho más repartida la situación, al igual que jugar del 1 al 16 en playoffs es más lógico que lo que sucedía en los torneos anteriores. Veremos cómo nos encuentra para esta etapa. Antes tendremos el Súper 20 que nos permitirá ir viendo en qué situación estamos respecto a las otras instituciones de la “A”.



“La pretemporada arranca el miércoles 16 y vamos a trabajar como lo hicimos hasta ahora. Los extranjeros llegarán como tarde el 1º de septiembre para trabajar todos juntos y de esa manera llegar de la mejor manera al primer juego. La pretemporada será similar a la de la temporada anterior” dijo. Por último señaló que lo van a acompañar Ramiro Eguiguren como preparador físico y se incorporaron como asistentes Guillermo Saldaña, Lautaro Hernández además de Pablo Mattarolo que sigue en el Club. “Entre ellos cuatro más mi presencia vamos a conformar el cuerpo técnico para la Liga Nacional y la Liga de desarrollo”.



